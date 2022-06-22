沒喝過新品牌手搖飲！她曝從小到大只喝「這2家」：可憐嗎

▲炎炎夏日，讓人想來上一杯手搖飲。（示意圖／記者許力方攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

台灣近年來各種品牌的飲料店如雨後春筍興起，一家一家不斷拓點，簡直比便利商店還多。不過有一名網友表示，不管外界有多少新的飲料店，她永遠只喝50嵐和清心福全，引網熱議，不少死忠網友支持，「打趴一堆新店」。

一名女網友在PTT以「只喝五十嵐和清心是不是很可悲」為題發文，表示自己從以前到現在都只喝50嵐和清心的飲料，看到路上開了一大堆奇奇怪怪的新飲料店，但她一間都沒有喝過。

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▲網友表示自己只喝清心及50嵐。（圖／翻攝自PTT）

貼文吸引不少網友分享自己的想法，「自己的飲食喜好你管別人怎麼看」、「我也沒喝過 沒興趣 很可悲 不懂享受」、「沒什麼吧 我都喝自己泡的茶」、「20年不變 蠻好的呀」、「死忠的 一成不變 生活一定很無聊」、「長期喝手搖 比較可悲」、「茶葉的差不多爛 喝便宜的就好」、「我好幾年沒喝手搖了捏」、「不會很可憐 但你一定是個無趣的人」。

但也有不少五十嵐及清心的死忠粉絲到場支援，「我也都喝50嵐或清心啊」、「清心其實維持25很久」、「之前曾經聽台糖內部的人說，50嵐用的糖是台糖的蔗糖，比較不傷身」、「清心的紅牛紅茶好喝」、「50嵐CP值最高」、「清心不用花俏就打趴一堆新店」、「市面上的飲料店喝完一輪 你最後還是會回來喝這兩家」、「50嵐奶綠跟清心多綠依舊無敵」。