才拿iPhone13「當最潮阿公」炸催淚彈！兒鼻酸：您怎忘記帶走了呢

▲原PO鼻酸向爸爸喊話，「您怎麼就忘記帶著iPhone一起去找菩薩呢？」 （圖／翻攝爆怨公社）



網搜小組／劉維榛報導

珍惜與家人相處的時光！一名孝順男網友透露，去（2021）年iPhone13上市後，他拚盡全力搶到一支藍色機款送給老爸，就是要給老人家當個「最潮阿公」。無奈人生無常，原PO感嘆「轉眼間iPhone一年的保固服務都還沒過期，您怎麼就忘記帶著iPhone一起去找菩薩呢？」文章曝光後，讓千名網友狂灑淚。

一名男網友在臉書《爆怨公社》上傳一張iPhone13照片，背後卻藏著一顆大洋蔥，他緩緩道來，去年帶著老爸去接種莫德納，老爸看著原PO老婆、孫子孫女都手滑iPhone，不禁轉頭偷問原PO，「我們兩個怎麼還在用10000元的華碩手機？（iPhone）很貴嗎？」當下原PO笑著回覆，「看你想不想當很潮的阿公呀？」

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老爸一席話讓原PO放在心裡，於是趁iPhone13超夯上市時，「我搶了一支藍色的回家」，看著老爸拿著iPhone13開心到合不攏嘴，讓原PO笑虧，「最辛苦的還是我，還得再教你重頭認識這支手機！」

轉眼間，iPhone13仍在保固中，但總是愛笑的老爸已成仙，原PO只能睹物思人，「您怎麼就忘記帶著iPhone一起去找菩薩呢？我只能每天看著『尋找』中的地圖，想像你還在我身邊...老爸，我真的好想、好想念你喔。」

催淚文章曝光後，讓千名網友淚喊把握當下，「來得及讓他開心，很幸福」、「至少你愛有及時，相信那時候的他一定非常開心，你也沒有因此遺憾，是很棒的孩子」、「眼睛酸酸的，爸爸現在在天堂，不用地圖也能一直看著你們喔」、「至少沒有遺憾，走之前當過很潮的果粉」、「別這樣，你讓我也想起我爸爸了」。

▼網友狂噴淚。（圖／翻攝爆怨公社）

