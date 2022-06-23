S-70C失事重啟向美採購MH-60R？　海軍：會爭取可恃反潛航空兵力

▲MH-60R反潛直升機。（圖／路透社）



記者陶本和／台北報導

海軍反潛航空大隊22日下午發生一架S-70C反潛直升機重落地意外，造成4人受傷送醫；這起事故，是否會讓海軍重啟向美國購買MH-60R海鷹反潛直升機的計畫？對此，海軍23日表示，會依照國防部指導跟防衛作戰需求，爭取可恃的反潛航空兵力。

回顧S-70C反潛直升機失事的歷史，在1994年1月12日失速墜落在花蓮外海，造成一名機組員殉職；2005年10月19日，則在左營外海失控墜海，造成1死2失蹤；2008年10月21日，則在花蓮石梯外海墜海，共造成1死2傷2失蹤。

而今，海軍S-70反潛直升機又墜毀，22日下午在高雄左營反潛飛行大隊基地進行訓練時，疑似尾翼失效裝備故障，造成機翼後方起火燃燒，整架直接直升機在營區內墜毀。

對此，外界也好奇海軍是否有相關替代方案？由於海軍過去原本計畫向美國採購，由洛克希德•馬丁公司生產的12架MH-60R海鷹反潛直升機，不過當時傳出購買提議遭美國拒絕，原因是美國認為，海鷹反潛直升機不符合台灣需要。

國防部長邱國正過去在立法院外交及國防委員會時也證實，MH-60R採購案已經喊卡，原因是價格太貴了，超出我國能力範圍。

對於是否重啟購買MH-60R海鷹反潛直升機的計畫？海軍23日表示，會依照國防部指導跟防衛作戰需求，爭取可恃的反潛航空兵力。

▼MH-60R多功能海鷹直升機（MH-60R Multi-Mission Seahawk Helicopter）。（圖／達志影像／美聯社）

