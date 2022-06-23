快訊／海軍S70C機工長情況危急　裝葉克膜搶救中

▲海軍醫院整型外科主任蔡子斌出面說明傷者情況。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

海軍反潛航空大隊22日下午，發生一架S70C反潛直升機重落地案，造成4人受傷送醫，目前都尚在治療搶救中。對此，國軍總醫院左營分院整型外科主任蔡子斌今（23）日上午表示，機工長劉尚鈞士官長在今天凌晨2點左右呼吸、心跳出現變化，院方為他裝上葉克膜進行搶救中，其他3名傷患則傷勢穩定。

▲海軍直升機受傷的官兵仍在海軍醫院救治中。（圖／記者吳世龍攝）

海軍S-70C反潛直升機在22日下午4時左右失事重落地，造成機尾著火，4名機上軍官送往國軍高雄總醫院左營分院急救。軍醫局表示，其中正副駕駛陳錦凡、鄭行杰是臉部跟肢體撕裂傷、肋骨骨折，已經做了適當處置，意識清楚生命徵象穩定。

軍醫局指出，至於郭姓士官長是軀幹四肢二到三度的燒燙傷，面積達20％，已經進行清創手術目前狀況穩定；不過，機工長劉尚鈞士官長傷勢比較嚴重，全身有二到三度燒燙傷，面積達95％，且有腹網膜下腔出血，已經實施清創跟抗生素治療，還在積極搶救治療中，而今天凌晨他的呼吸、心跳出現變化，院方也緊急為他裝上葉克膜，進行搶救中。

軍醫局表示，高雄總院第一時間動員醫護人力，成立燒燙傷團隊積極搶救，而本部也派三軍總院燒燙傷權威、心臟外科醫師南下救助，全力提供專業醫療救護。