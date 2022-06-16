羅一鈞2度獨撐記者會　他淚曝「1往事」：他拯救無數性命！

記者邱晟軒／綜合報導

指揮中心指揮官陳時中、醫療應變組副組長王必勝及發言人莊人祥接連確診，近2日都由醫療應變組副組長羅一鈞獨挑大梁，一人撐完整場例行記者會，引發熱議。對此，定居台灣的前中研院基因體研究中心的美國籍博士後研究員倪誠志（Chase W. Nelson）回憶起羅一鈞一段往事，淚讚「他拯救的性命簡直無可計數！」

倪誠志15日在個人推特發文表示，「羅一鈞醫師就是在2019年一手敲響中國『非典型肺炎』警鐘的那個人，之後台灣採取了極為快速的回應，他拯救的性命簡直無可計數。」

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▲羅一鈞連續兩天獨撐防疫記者會，引發外界熱議。（圖／翻攝Chase W. Nelson 倪誠志Twitter）

文章曝光後，立刻引起網友共鳴，紛紛回應「希望羅女婿能好好保重身體，這麼操勞又有慢性病真的好擔心他」、「真的很感謝他，還有感謝他半夜睡不著」、「希望他保重身體」、「謝謝羅女婿，台灣的優良新生代」、「單飛不解散，一人扛起，辛苦他了」。

本站過去曾報導「義媒神封『失眠的醫生和PTT救了台灣』 鄉民紅到國外：秘密基地被發現了」，內文指出，2019年12月31日，羅一鈞因失眠看PTT，猛然發現一篇文章提及，有不明原因肺炎群聚感染，武漢大學送檢驗確診7例非典型肺炎（SARS）病例，他馬上回報群組，成為當時台灣超前部署與及時通報WHO人傳人的疑慮重要關鍵；當時義大利媒體報導「失眠的醫生和免費論壇如何拯救了台灣！」

▼中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）