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陳時中4月稱恩恩案「無延誤送醫」　羅一鈞：是以當時資料評估

▲▼中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

恩恩案持續延燒，新北市今（21）日發布六點聲明回應遭曝光錄音檔，表示通報程序是依照「當時」中央規定執行，事發後中央也表示「沒延誤就醫」。對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，4/16指揮官是以當時區管中心搜集新北資料，覺得時序上沒有特別延誤的地方，但也有提到能不斷精進或更短當然更好，會針對此案搜集更多資料與相關單位討論。

新北市2歲男童恩恩4月染疫身亡，成為國內首位兒童死亡個案。恩恩爸要求新北市政府公開求救錄音檔卻遭百般阻擾。今日週刊公佈收到的11個錄音檔譯文，還原延誤81分鐘救命真相，發現致命關鍵在於新北市政府當時自創「確診者要衛生單位同意才能派救護車」規定，但多次致電衛生局卻未接，才轉往119求援。

雖然後來消防局聯絡上衛生局，但接線者的態度也遭人詬病。衛生局上午已先發出6點聲明，強調恩恩案發生時，新北市確診數高達360人，居隔人數也高達1萬人，為全國之冠。通報程序是依照「當時」中央的相關規定執行，也在事情發生後，將當時的處理流程和時序，送交中央，中央的公開答覆是「沒有延誤就醫」。

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對於確診個案是否需經衛生局同意才能派車？羅一鈞引述副指揮官陳宗彥6/13在記者會上說明，去年的6/1頒布的新冠緊急救護指引，其中提到民眾自述快篩陽性或確診者要請求就醫，報案後119須確認報案人是否有意識不清、喘或持續胸悶、胸痛任一項症狀，衛生局再通知最近的防疫車隊或防護救護隊出動，同時出動過程中，也須積極聯絡衛生機關指定後送醫院，而非等到聯絡完後再請救護隊出動。

羅一鈞也補充，該項指引是在去年6/1頒佈，當時陳副指揮官也說明，「中央訂定指引，地方有權調整與微調」。

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