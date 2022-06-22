4男大生住宿舍「共用飛機杯」！結果全得菜花　醫師看傻眼

▲男大生住宿共用飛機杯，結果全部得菜花。（示意圖／CFP）



記者柯振中／綜合報導

每個人難免都有生理需求，但與他人共用私密用品，不但不衛生，也有可能因此染疫。近期一段影片在大陸網路上流傳，有4名男大生同住宿舍，竟然共用私密用品「飛機杯」，結果4人全染上菜花，校方也大動作替寢室消毒，令大陸網友看傻眼。

綜合陸媒報導，近期一段影片在網路上流傳，標題上寫著「男生宿舍共用飛機bei（杯）」、「四人全染上尖銳濕Y（疣）」，因此單間寢室全面消毒，下方還標註「男大生」。

▼男生宿舍共用飛機杯，引起熱烈討論。（圖／翻攝微博）



對此，山東的網紅醫師「許超醫生」也在微博上分享，目前還不曉得事件真實性，但如果消息是真的，4人共用飛機杯，只要其中1人患有菜花（尖銳濕疣），又在沒有防護的狀況下使用飛機杯，後面的人又在沒有防護的狀態下使用，HPV病毒就會透過這種方式傳開，「所以，私密用品不要分享，自己用自己的，用後及時清洗消毒。」

大陸網友看完傻眼的消息，忍不住留言回應，「說不定是出去嫖了甩鍋給共用飛機杯」、「我曬乾了沉默」、「自己買一個會怎樣啊」、「真是給我看傻眼了，還有這種事」、「男生宿舍關係再好也不到這個程度吧」、「真的有，讀書的時候一男同學告訴我，他們六人寢合資買飛機杯，用壞一個再合資買，一學期得換三四個。」

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