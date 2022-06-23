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侯友宜稱交給第三方司法調查　恩恩爸批「打迷糊仗」：我還沒告你

▲恩恩爸。（資料照／記者戴上容攝）

▲恩恩爸。（資料照／記者戴上容攝）

記者蘇晏男／台北報導

新北市長侯友宜昨上午稱自己要為「恩恩案」負責，下午記者會又說一切交給司法。對此，恩恩爸今（23日）說，侯友宜就是在打迷糊仗，連時代力量黨部第一時間都被騙，「重點是我還沒告你」。

恩恩爸23日上午接受媒體人周玉蔻廣播節目電訪。談及侯友宜昨上午稱要負責，恩恩說，昨天他對記者說，要請侯友宜開啟行政調查，結果侯下午就說要交給公正第三方司法調查，就是消防局要抓吹哨者，「我都還沒說要告他，就可以說新北市政府交給司法調查」。

周玉蔻詢問，司法調查跟4/14衛生局聯絡不到人有什麼關係？恩恩爸回應，就是打迷糊仗，侯友宜的說法連時代力量黨部第一時間都被騙。

周玉蔻說，第三方司法調查跟4/14一點關係都沒有，因為 恩恩爸根本還有告，應該是內部先行政調查，但4/14侯友宜就宣稱有調查過了嗎？

「對！所以我就很好奇他（指侯友宜）現在開啟行政調查，到底困難在哪裡。」恩恩爸表示，所有東西都在侯友宜手上，最快方式是可以請政風開啟行政調查，但侯卻龜縮，說要交給公正司法單位，「重點是我還沒告你」。

對於侯友宜宣稱市府有把一個調查報告送給中央流行疫情指揮中心，恩恩爸說，所以他自己才強調，第一，侯友宜扛責的具體作為是什麼；第二、把四月下旬做好的內部行政調查攤開來；第三、給中央流指揮中心的調查報告是長怎樣。讓張個文件一起攤開來，讓大家知道新北市已做好SOP改善、有備援計畫，如此才能確保真相釐清，也不會讓新北市確診後需緊急救助者的送醫路途不會像恩恩這麼跳躍。

針對新北市府給中央指揮中心的報告，恩恩爸進一步指出，4月下旬很多人說市府內部其實有調查，有份報告放在侯友宜辦公桌上，「他們自己知道怎麼一回事，可是他們偷偷改SOP也不跟我說明，我更不奢望他們道歉，這份報告是存在的」。

新北市長侯友宜22日上午針對恩恩案道歉，並表示會「全部負責」，而恩恩爸則呼籲侯應儘快啟動行政調查。當天下午侯友宜在新北防疫記者會上表示，這個報告交給司法調查單位來釐清事實會公正客觀，只要調查完成，「該負的相關責任，包括我自己在內，沒有例外。」

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侯友宜新北恩恩爸

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