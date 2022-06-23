海軍S-70C墜地被控第一時間未通報　國防部慢1個多小時才知

記者黃翊婷／綜合報導

海軍反潛航空大隊22日下午發生一架S-70C反潛直升機重落地事件，4人受傷送醫。據傳，海軍第一時間沒有通報國防部，而是等到事發1個多小時後，由衡山指揮所透過網路得知此事並詢問海軍艦隊指揮部，國防部隨後才獲悉上情；不過，海軍司令部強調，一切都已依照規定回報。

▲S-70C反潛直升機墜毀畫面。（圖／蕭先生授權提供）

海軍S-70C反潛直升機22日下午在高雄左營反潛飛行大隊基地進行訓練時，因不明原因在營區內意外墜毀，機上正、副駕駛受到撕裂輕傷，意識清楚；檢驗士2至3度燒燙傷，燒傷面積約10％，意識清楚，經治療後狀況穩定；機工長2至3度燒燙傷，面積約90至95％，目前仍在觀察診治當中。

此外，直升機墜毀當下現場冒出濃濃黑煙，還有部分零件噴出，砸穿民宅鐵門，屋主在家中聽到巨響，馬上出來查看，卻驚見鐵門出現一個洞，一度以為是被人尋仇，所幸並無造一般民眾傷亡。

▲民眾目擊事故現場冒出濃濃黑煙。（圖／民眾提供）

根據《聯合新聞網》報導，事故發生時間為22日下午3點55分，海軍第一時間沒有通報國防部，而是等到事發1個多小時後，衡山指揮所在下午4點30分透過網路搜尋得知左營神鷹營區竄出濃煙，接著在下午5點左右詢問海軍艦隊指揮部，隨後國防部才獲悉上情；不過，海軍司令部強調，一切都已依照規定回報。

海軍司令部在事發之後先是發布一篇新聞稿，內容僅提及S-70C反潛直升機重落地、4人受傷等資訊，後來總統府發言人公開4人傷勢，海軍才接著發布第二篇新聞稿說明受傷人員傷勢。

▲海軍司令梅家樹前往醫院探視傷患。（圖／記者吳世龍攝）

而海軍司令梅家樹22日晚間前往國軍高雄總醫院左營分院探視傷患及家屬，並表示，海軍22日發生令人遺憾的事件，希望社會大眾可以為重傷、正在救治中的人祈福，後續會針對這次事件進行檢討，目前已編組專案小處進行調查，不管是天候、人員或零件問題，都會盡快把原因釐清。