最新現場曝！海軍墜毀直升機蓋帆布「疑斷兩截」　相關人員蒐證中

記者吳世龍、莊智勝／高雄報導

海軍編號2303的S-70C反潛直升機昨(22日)下午訓練時傳出墜機事故，導致機上4名軍官受傷送醫，由於迫降時尾翼起火，位於後座的機工長劉上鈞傷勢最為嚴重，全身95%燒燙傷，目前仍然昏迷、未脫離險境。今(23日)軍方人員重返墜機地點蒐證，從遠處看，墜毀的直升機機體被蓋上帆布，疑似斷成兩截。

▲墜毀直升機今早蓋上帆布，疑似斷成兩截。（圖／記者吳世龍翻攝）

初步調查，該架S-70C直升機昨下午3時許在高雄左營反潛飛行大隊基地進行訓練任務，不料尾翼卻突然失效，導致機身滯空原地打轉，從80呎高迫降墜毀，尾翼還一度起火燃燒。在直升機墜地後，駕駛中校陳錦凡自行脫困，臉部、手腳擦挫傷；副駕駛上尉鄭行杰，右手穿刺傷、右手右腳鈍挫傷；士官長郭冠廷全身21%燒燙傷，送醫後預防性插管治療；而傷勢最為嚴重的，是機工長劉尚鈞，全身有95%二、三度燒燙傷，第一時間就已經失去意識，目前仍然昏迷、在醫院搶救中，尚未脫離險境。

今(23日)一早，海軍約17名相關人員重返墜機現場進行蒐證，眾人圍成一圈進行討論，而一旁墜毀的S-70C直升機周圍則是拉起封鎖線，機身也蓋上帆布，且還分成機體、尾翼兩部分，直升機疑似在墜落後斷成兩截。

針對這起事故，詳細事發過程、墜毀原因、最新情況等，國防部今上午將召開記者會說明。

▼昨直升機墜毀起火，消防人員趕赴現場滅火。（圖／蕭先生授權提供）