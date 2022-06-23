全身95%燒燙傷！機工長病危　海軍S-70C曾3次失事墜海

記者皮心瑀／綜合報導

海軍反潛航空大隊22日下午發生一架S-70C反潛直升機重落地事件，4人受傷送醫，其中，機工長全身95%燒燙傷，仍在搶救中，未脫離險境。而根據統計，這已是該機型第四次意外，在這之前，自1994年起，曾發生過三起事故。

▲海軍直升機S-70C墜毀冒出濃濃黑煙。（合成圖／蕭先生授權提供、民眾提供）

S-70C反潛直升機在1994年1月12日失速墜落在花蓮外海，造成一名機組員殉職；2005年10月19日，則在左營外海失控墜海，造成1死2失蹤；2008年10月21日，則在花蓮石梯外海墜海，共造成1死2傷2失蹤。

而今，海軍S-70反潛直升機又墜毀，22日下午在高雄左營反潛飛行大隊基地進行訓練時，疑似尾翼失效裝備故障，造成機翼後方起火燃燒，整架直接直升機在營區內墜毀。機上正、副駕駛兩員為撕裂輕傷，意識清楚；另檢驗士2-3度燒燙傷，燒傷面積約10％，目前意識清楚，狀況穩定；機工長2-3度燒燙傷，面積達95%，意識持續昏迷。

海軍司令梅家樹表示，海軍今日發生令人遺憾的事件，希望社會大眾可以為重傷、正在救治中的人祈福，會針對這次事件去檢討，目前已編組專案小處進行調查，不管是天候、人員或零件的問題，會盡快把原因釐清。