183cm棒球好手張佑民「跑進海裡」　勇拉溺水2同學：只想救人

▲棒球未來之星張佑民，勇敢救回2名溺水同學。（圖／三好體協FB／張佑民提供）



記者吳奕靖、林彥臣／台南報導

台南漁光島21日下午發生溺水意外，6名高中畢業生相約戲水，3人遭浪沖走、2人被救起，另名少年一度下落不明，約傍晚6點20分左右被尋獲，緊急送醫搶救後不治；剛從佛光山普門中學畢業的棒球好手張佑民，奮不顧身在第一時間跳入海中，成功救回兩人，並請岸上朋友報警，他說：「學校教導我們三好，別人有難，一定要幫助。」

張佑民事後認為，在普門中學平時所做的禪修，在重要時刻幫上忙；他在事發時立刻下水救人，也被溺水朋友拉下去，連喝好幾口海水，一度以為自己要完蛋，吸到一口氣後冷靜下來，成功踩到底、救起朋友，之後再去救另一人。

張佑民連續救回兩名友人，「當時情況非常緊張，我腦筋一片空白，心裡只想，生命很寶貴，我一定要救人」。

「其實，我也不太會游泳，只有國小時上過幾堂游泳課而已。」張佑民說，發現夥伴溺水後、沒有想太多，只想盡自己所能，試看看能不能幫忙。身高183公分的他，直接在海裡「跑」，跑到水深及脖子處，才將兩人拉回來。

上岸後，張佑民立刻給予兩名夥伴飲水、電解質飲料補充水分，他說，這些都是在就讀普門中學時學到的，因為學校平時有上生命安全講習、水域安全講習課程，剛好將所學派上用場。

張佑民表示，佛光山開山星雲大師倡導「做好事、說好話、存好心」的三好觀念，他在學校三年受益良多，老師們平常就教導大家要心存正念、幫助別人、要有禮貌，對於自己的奮不顧身救人，他說，是學習三好的「自然反應」。

國中就讀高雄美濃國中，張佑民透露，自己脾氣很衝、有時會跟隊友發生口角，但進到普門後，每天透過禪修，讓自己心靜下來，不只是想如何讓球技進步，也戒掉滿口髒話，養成隨手撿垃圾的習慣，一有衝突，自己能用平靜的心去看待。

張佑民在高中木棒聯賽後段飆出生涯最速141公里，但他認為自己還不夠格挑戰職棒，決定先考大學磨練自己，如果未來大一、大二投得好，控球問題有改善，再去挑戰職棒、一圓夢想。