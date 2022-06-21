台南漁光島3溺水1失蹤　他勇救2同學再打119！海巡3艇全面搜救

▲台南海巡隊出動100噸、50噸、10噸級巡防艇各1艘在安平海域搜救，另外100噸還有施放救難小艇投入搜救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平區漁光島，21日下午2時43分許傳出有人溺水意外，台南市消防局出動大批消防人車及救生艇前往搶救，消防人員救2人送醫，但有1人失蹤，現場成立前進指揮所統合搜救工作，台南海巡隊出動3艘海巡艇在海面搜救，岸巡隊也派員岸際搜救，惟尚無所獲。

台南市消防局119勤務中心於21日下午2時43分許據報，台南安平漁光島有人溺水，119馬上派出安平、永華等消防分隊及特搜小隊、第六七隊前往搶救，消防人員到場初步了解，有6名高中畢業的同學下海戲水，其中18歲的劉姓及張姓男子被大浪捲走，經同行友人救回岸上，但另一名18歲張姓男子被大浪捲走，消防人員馬上出動救生艇下水搜救中。獲救2名男子意識清楚，消防人員以救護車送醫救治，另1人正由消防人員駕救生艇搜救中。

消防局救災第六大隊在現場成立前進指揮所，台南海巡隊、海巡第11岸巡隊、安平港警中隊均派員到場搜救查處。台南海巡隊出動一艘100噸、一艘50噸、一艘10噸級巡防艇在安平漁光島海域搜救，另外100噸還有施放救難小艇投入搜救；消防人員及岸巡人員則在岸際搜尋，截至下午5時尚未發現失蹤者。

據了解，在安平漁光島戲水的6名男子中，下水救人的張姓男子係佛光山普門中學的學生張佑民，張同學平日受到佛光山「存好心、做好事、說好話」三好觀念的影響，所以他見同學有難，勇敢下水將2名同學救起，再打119報案。本案溺水者3名，分別是張姓男子（旗山農工，送醫）、劉姓男子（民生家商，送醫）；現場同伴還有黃姓男子（旗美高中）、王姓男子（旗山農工）及救人的張姓男子3人均安全。