　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南漁光島3溺水1失蹤　他勇救2同學再打119！海巡3艇全面搜救

▲台南海巡隊出動100噸、50噸、10噸級巡防艇各1艘在安平海域搜救，另外100噸還有施放救難小艇投入搜救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南海巡隊出動100噸、50噸、10噸級巡防艇各1艘在安平海域搜救，另外100噸還有施放救難小艇投入搜救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平區漁光島，21日下午2時43分許傳出有人溺水意外，台南市消防局出動大批消防人車及救生艇前往搶救，消防人員救2人送醫，但有1人失蹤，現場成立前進指揮所統合搜救工作，台南海巡隊出動3艘海巡艇在海面搜救，岸巡隊也派員岸際搜救，惟尚無所獲。

▲台南海巡隊出動100噸、50噸、10噸級巡防艇各1艘在安平海域搜救，另外100噸還有施放救難小艇投入搜救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119勤務中心於21日下午2時43分許據報，台南安平漁光島有人溺水，119馬上派出安平、永華等消防分隊及特搜小隊、第六七隊前往搶救，消防人員到場初步了解，有6名高中畢業的同學下海戲水，其中18歲的劉姓及張姓男子被大浪捲走，經同行友人救回岸上，但另一名18歲張姓男子被大浪捲走，消防人員馬上出動救生艇下水搜救中。獲救2名男子意識清楚，消防人員以救護車送醫救治，另1人正由消防人員駕救生艇搜救中。

▲台南海巡隊出動100噸、50噸、10噸級巡防艇各1艘在安平海域搜救，另外100噸還有施放救難小艇投入搜救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局救災第六大隊在現場成立前進指揮所，台南海巡隊、海巡第11岸巡隊、安平港警中隊均派員到場搜救查處。台南海巡隊出動一艘100噸、一艘50噸、一艘10噸級巡防艇在安平漁光島海域搜救，另外100噸還有施放救難小艇投入搜救；消防人員及岸巡人員則在岸際搜尋，截至下午5時尚未發現失蹤者。

▲台南海巡隊出動100噸、50噸、10噸級巡防艇各1艘在安平海域搜救，另外100噸還有施放救難小艇投入搜救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，在安平漁光島戲水的6名男子中，下水救人的張姓男子係佛光山普門中學的學生張佑民，張同學平日受到佛光山「存好心、做好事、說好話」三好觀念的影響，所以他見同學有難，勇敢下水將2名同學救起，再打119報案。本案溺水者3名，分別是張姓男子（旗山農工，送醫）、劉姓男子（民生家商，送醫）；現場同伴還有黃姓男子（旗美高中）、王姓男子（旗山農工）及救人的張姓男子3人均安全。

▲台南海巡隊出動100噸、50噸、10噸級巡防艇各1艘在安平海域搜救，另外100噸還有施放救難小艇投入搜救。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南海巡隊出動100噸、50噸、10噸級巡防艇各1艘在安平海域搜救，另外100噸還有施放救難小艇投入搜救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

►奔向台東放空！21國際渡假村雙人平日超殺價5599元，還買一晚送一晚

ET快訊
台積電跌破500元「該買了？」　他揭1現況：再等等
侯友宜稱恩恩事件「依中央指引」　2張圖真相一次看
快訊／彰縣環保局清查廢棄車！小黃副駕驚見乾屍
明這3區防大雨！週末水氣增多「雨區再擴大」
家寧放閃「我愛Andy」！感動男友罕見1舉動
高雄輕軌玻璃牆爆裂！　男開車邊開BB槍逮到了
范成章首發聲！　喊話Andy「謝謝暫時把家寧借給我」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

手搖飲店員給錯品項　鞠躬道歉竟遭巴頭！火爆女挨告下場曝

台南漁光島3溺水1失蹤　他勇救2同學再打119！海巡3艇全面搜救

快訊／彰縣環保局清查廢棄車！小黃副駕驚見乾屍　警封鎖調查中

來不及了！縣府重新評估列低收　皮包骨大哥卻因「營養不良」往生

軍械士退伍後「上網自學狂改槍」　鋼管變霰彈槍...還會做子彈

快訊／高雄吊船工人墜4米深船艙　頭部重創送醫搶救1小時不治

高雄2男新買BB槍太嗨「朝輕軌開1發」測威力　先賠3萬再送辦

皮包骨3兄弟老大猝死「身旁寶特瓶留謎團」　醫：完全沒中毒徵象　

新北警爆集體貪汙！6警「開800張罰單」被調查　借屍還魂黑幕曝

快訊／高雄吊船工人跌入4米深船艙！　無呼吸心跳搶救中

女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊

周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

彰化3兄弟虛弱到站不起身　老大意識不清送醫20日離世

妻開車門差0.1cm刮傷　老公嚇到飆少女尖叫聲

轎車等綠燈亮5秒才往前開　7旬單車婦闖紅燈直撞倒地

《交換情侶》烤腸男約會新歡「笑容沒停過」　見女友和男人聊天怒：覺得被背叛

手搖飲店員給錯品項　鞠躬道歉竟遭巴頭！火爆女挨告下場曝

台南漁光島3溺水1失蹤　他勇救2同學再打119！海巡3艇全面搜救

快訊／彰縣環保局清查廢棄車！小黃副駕驚見乾屍　警封鎖調查中

來不及了！縣府重新評估列低收　皮包骨大哥卻因「營養不良」往生

軍械士退伍後「上網自學狂改槍」　鋼管變霰彈槍...還會做子彈

快訊／高雄吊船工人墜4米深船艙　頭部重創送醫搶救1小時不治

高雄2男新買BB槍太嗨「朝輕軌開1發」測威力　先賠3萬再送辦

皮包骨3兄弟老大猝死「身旁寶特瓶留謎團」　醫：完全沒中毒徵象　

新北警爆集體貪汙！6警「開800張罰單」被調查　借屍還魂黑幕曝

快訊／高雄吊船工人跌入4米深船艙！　無呼吸心跳搶救中

西堤最頂的不是牛排！　眾人激推「1低調神品」：真的無敵

2客運撐不住「優惠縮水」　7月振興補助後「恐再有一波」

央行14年首見調高存準率！　研訓院董座：銀根緊縮效果比升息強

手搖飲店員給錯品項　鞠躬道歉竟遭巴頭！火爆女挨告下場曝

聯亞經營權鬥爭延燒　創辦人王長怡提10點聲明、擬提告反擊！

《食神》導演痛別「珍寶海鮮舫」　開業40年「水上皇宮」沉為歷史

肯德基「廁所沒衛生紙」害他困在馬桶上　聽1句話氣炸暴揍店經理

Stray Kids成員機場遭狠狠擠倒　面露痛苦表情全被拍下來

雲林+1762！新增6例死亡案例　10歲以下兒童確診人數破6千例

和台積電同病相憐！三星電子股價年內摔了27%　外資持股還跌破5成

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

社會熱門新聞

酒駕女撞死工人遭肉搜！曾曬美鈔炫富

熱褲妹酒駕撞死工人　醉到狂晃還吼警

熱褲妹黑歷史讓人拳頭硬了　無照還3度酒駕撞死人

輪胎行逆子縱火燒死8至親　資深消防員戳破脫罪謊言

輪胎行逆子「生三個還啃老」　為手遊課金挖家產不成燒死全家

熱褲妹撞死人畫面曝　 下半身消失遭上銬

皮包骨三兄弟老大病逝　導演列10疑點

熱褲妹酒駕撞死人！捕夢網刺青含意曝

29歲酒駕女開敞篷車闖鋪路現場　工人遭撞飛慘死

「入珠教主」慘了！沒醫師執照被起訴

爛醉正妹睡計程車上　「下面很痛」告運將性侵

快訊／新竹台68快速道路「遊覽車翻覆」

酒駕撞死交管工！熱褲妹學歷謊報「北京高材生」

政治大學21歲女大生騎車自撞　拋飛15m遠「下巴碎裂」亡

更多熱門

相關新聞

台南確診+5527名

台南確診+5527名

台南市長黃偉哲指出，21日台南新增5527名COVID-19本土個案，統計自2022年1月1日至6月20日，台南市累計確診個案人數共219037名，已解除隔離182222名、尚在隔離中36815名，請符合接種資格者，可透過台南打疫苗系統預約。

即／6高中同學漁光島戲水！3人遭浪捲走　2獲救1失蹤

即／6高中同學漁光島戲水！3人遭浪捲走　2獲救1失蹤

獨／男攀合歡北峰「溪谷受困2夜」　跑山獸2小時尋獲

獨／男攀合歡北峰「溪谷受困2夜」　跑山獸2小時尋獲

快訊／台南玉井住宅火警

快訊／台南玉井住宅火警

謝龍介告台南市經發局長　陳凱凌反控加重毀謗

謝龍介告台南市經發局長　陳凱凌反控加重毀謗

關鍵字：

台南安平漁光島溺水失蹤海巡搜救

讀者迴響

熱門新聞

家寧「分手Andy真相」全說了！揭曖昧男網紅真正關係

酒駕女撞死工人遭肉搜！曾曬美鈔炫富

更不舒服！BA.4、BA.5三大症狀曝

夏至禁忌大公開　2項食物別吃太多

老公買賓士獲贈床上試車！女業務獻身換訂單

熱褲妹酒駕撞死工人　醉到狂晃還吼警

內褲白白的！醫一掀見「整片噁垢」　她傻：媽說這不能摸

婦科醫示範正確尿姿　網實測：真的多一泡

即／珍寶海鮮舫「沉沒南中國海」

反骨正妹爸爸發聲控酷炫：演了一齣洗門風

恩恩「消失的81分鐘」錄音檔全曝光　衛生所鬼打牆害死2歲童

反骨正妹爸開戰「酷炫親上火線反擊」！1句話打臉

姐夫半夜偷溜進小姨子房間睡覺：你的更舒服

相隔1年半！江宏傑鬆口「福原愛將來台」　大方認：我是希望的

E級正妹驚爆圈內大哥「KTV包廂硬來」！火辣身材全露

更多

最夯影音

更多
女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊

女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊
周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面