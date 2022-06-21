快訊／台南漁光島3畢業生溺水！失蹤少年尋獲「已無呼吸心跳」

▲台南安平漁光島下午傳溺水意外。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台南市安平區漁光島21日下午2時43分許傳出溺水意外，6名高中畢業生前往戲水，不料遇溺。消防局獲報趕抵現場，救起2名少年送醫，但有1人失蹤，直到傍晚6點20分才在沙灘上尋獲失蹤少年，但已無呼吸心跳，目前由救護人員緊急送醫搶救中。

消防人員指出，有6名高中畢業的同學21日下午到台南安平漁光島下海戲水，其中劉姓和張姓等3人被大浪捲走，同行的張姓男子見狀後先請其他朋友報案，自己則下水救人，但也差點溺水，僅能勉強將2人拉上岸，另一名18歲張姓男子則被大浪捲走，消防人員馬上出動救生艇下水搜救中，獲救2名男子意識清楚，消防人員以救護車送醫救治。

消防局救災第六大隊在現場成立前進指揮所持續搜救，但截至下午5時都尚未發現失蹤者，直到傍晚6點20分，有民眾在岸邊沙灘上發現一名少年失去生命跡象，趕緊通報現場警消。經證實，就是失蹤的張姓少年，救護人員隨即將他拉上岸並施以CPR，家屬則在一旁激動掩面痛哭。目前該少年已被送往郭綜合醫院搶救。

據悉，本案溺水者3名，分別是張姓男子（旗山農工，送醫）、劉姓男子（民生家商，送醫）、張姓男子（旗山農工，失蹤尋獲後無心跳呼吸，送醫）；現場同伴還有黃姓男子（旗美高中）、王姓男子（旗山農工）及救人的張姓男子（普門中學）3人均安全。