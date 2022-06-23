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社會 社會焦點 保障人權

他國道開賓士啃玉米！方向盤「放雙手」被罰1萬8000元

▲台灣美食展，多元美食，烤玉米，玉米，烤肉，BBQ，燒番麥。（圖／記者于佳云攝）

▲玉米示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄒鎮宇／綜合報導

一名陳姓男子開賓士上國道時，以手拿著從休息站購買的玉米啃食，被國道警發現後錄影開罰。陳男不服並提出訴訟，但法官認定陳男在影片中的行為明顯違規，因此判陳男仍需繳1萬8000元罰鍰、違規記3點並參加道路交通安全講習，全案可上訴。

判決書指出，陳男2021年12月10日下午4時，行經國道3號高速公路南向92公里路段，因邊開賓士邊吃玉米，且雙手未放在方向盤上，因此被國道警攔下依危險駕駛開罰，陳男不服提起行政訴訟。

陳男表示，他當天下午2時30分許從新北中和南下前往苗栗，途中都沒吃東西，才會在關西服務站購買麵包、玉米及能量飲料，考量疫情問題未在服務區內用，因此返回車上邊開邊吃，10多分鐘就被國道警攔下開單。

陳男否認有危險駕駛；他指出，開的是20年老車，沒有搭載自動駕駛功能，若他未控制方向盤，為何車子可以保持在速限内於同一車道進行並與前車保持安全距離？

對此，法官勘驗蒐證影片，認為陳男的確手拿玉米食用，卻未將手放在方向盤上，無法立即作為變換方向或防禦駕駛作準備，當然屬於危險駕駛行為，因此認為陳男訴請撤銷沒有理由，仍需繳納1萬8000元罰鍰、記違規點數3點、應參加道路交通安全講習，並因敗訴需繳納訴訟費用300元，全案可上訴。

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