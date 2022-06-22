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音樂系學生製「解放軍地圖」遭人身威脅　五星旗人士：找出他消除

▲▼音樂系學生溫約瑟自製「解放軍基地地圖」。（圖／翻攝自Google地圖／Joseph Wen）

▲音樂系學生溫約瑟自製「解放軍基地地圖」。（圖／翻攝自Google地圖／Joseph Wen）

記者林彥臣／綜合報導

東吳大學「音樂系」大四學生溫約瑟在Google地圖上，建立了一份「解放軍基地及設施」地圖，內容羅列解放軍各基地，超過1200處軍事設施，引發網友熱議。但是也有一名掛五星旗的推特帳號，對溫約瑟發出人身威脅，揚言要找出他並且消除。

一個名叫「在台協會處理事務司」的推特帳號發文表示，「這個就是東吳大學音樂系大四溫約瑟，他幹的蠢事，找出他親朋好友包含他消除」。

▲▼音樂系學生溫約瑟，因為自製解放軍地圖遭遇人身威脅。（圖／翻攝自twitter／在台協會處理事務司）

▲音樂系學生、業餘軍事愛好者溫約瑟，因為自製解放軍地圖遭遇人身威脅。（圖／翻攝自twitter／在台協會處理事務司）

溫約瑟本人也在下方留言回應表示，「你好，我就是本人，關於你的威脅言論也已通報警政機關，祝好」。

業餘軍事愛好者溫約瑟透過Google上的公開資訊，自行交叉比對出解放軍各基地的所在位置，並且製成地圖公開分享，希望提供予軍事愛好者及民眾使用和瞭解中國軍事概況，並促進閱聽者對東亞區域安全、軍事、兩岸關心等問題之探討。

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