烏軍防禦崩潰！東部重要據點遭俄軍佔領　轟炸空拍畫面曝光

▲從空拍機的畫面可以看到，利西昌斯克市（Lysychansk）附近村莊托什基夫卡遭俄軍轟炸佔領。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭軍隊在東部陷入苦戰，目前俄軍已挺進位於盧甘斯克州的利西昌斯克市（Lysychansk），市區南部的多個社區已經被砲火摧毀，原本烏軍鎮守的補給前線村莊托什基夫卡（Toshkivka）也已經被俄軍佔領，烏軍防禦瀕臨崩潰。

根據CNN報導，烏東盧甘斯克州州長海岱（Serhiy Hayday）表示，在利西昌斯克市南部的戰況非常艱難，「俄軍正在逼近利西昌斯克，在附近的城鎮築起戰壕，敵人已經進入補給前線托什基夫卡，這讓他們可以向其他定點增加火力。」

▲托什基夫卡遭俄軍轟炸的空拍畫面曝光。（圖／路透）



海岱說，俄軍在利西昌斯克市南部的幾個村莊都有駐軍，「我們的士兵很難守住防線。」這代表著經過數週的轟炸，烏克蘭在利西昌斯克市的防禦已經開始崩潰，「北頓內茨克（Severodonetsk）的巷戰還在繼續，烏克蘭守軍仍佔領著阿佐特化工廠（Azot）的部分地區。」

海岱指出，俄軍正試圖利用利西昌斯克和北頓內茨克周圍地區包圍烏軍。軍事分析人士指出，「利西昌斯克遭受猛烈攻擊，這座城市已被大砲、坦克和戰機轟炸，目前至少有3位平民、數名警察受傷，警察與安全大樓也被導彈擊中。」