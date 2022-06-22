酒駕熱褲妹「私下面目」曝！鄰爆什麼都能聊：常喝醉、砸百萬整形

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水區29歲林筱路酒後開200多萬BMW Z4跑車，高速撞死交管臨時工，事發後引起社會關切。鄰居得知也相當詫異，表示「她(林女)很活潑，什麼都可以聊，不會高傲」，連私生活也不吝分享，更加碼爆料她常常半夜喝酒跌倒全身傷，甚至全身還花了百萬餘元整形。

▲淡水熱褲妹酒駕撞死交管工人。（圖／翻攝當事人臉書）

▼林筱路跟男友常在臉書曬恩愛。（圖／翻攝當事人臉書）

林筱路淡水區淡金路的住家大樓鄰居表示，她個性相當活潑、大剌剌的，常常會到大樓健身房運動，平常看她全身名牌，生活感覺很寬裕，她什麼都可以聊，不會有高傲感覺，甚至連私生活也會分享。

▼林女酒後開著敞篷車，行經淡水民權路時撞死工人。（圖／記者游宗樺翻攝）

鄰居進一步爆料，林女時常半夜喝酒，醉了跌倒碰撞受傷，身體常常紫一塊青一塊，原本自己住在這裡，最近聽她說與男友要找地方搬家，感覺男友很有錢，從事土方工作，還有房地產買賣，也曾私下表示全身都有整形，大約花了100多萬元，「她長得也不錯啊，幹嘛要整形？」當鄰居得知林女撞死人後相當詫異，不可置信地說「真的嗎？真的假的」。

▼林筱路住在淡金路一處住宅大樓 。（圖／記者陳以昇翻攝）