行政不中立爭議！黃珊珊拒絕備詢　議員怒轟「藐視議會」：只敢躲市府

▲台北市議會財建委員會召開「台北市政府違反行政中立」專案報告，邀請身為當事人的台北市副市長黃珊珊出席，但黃珊珊卻沒有到場，也沒有派代理人參與，讓議員們痛批藐視議會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

有意角逐2022台北市長選戰的台北市副市長黃珊珊，近期被台北市議員質疑行政不中立，藉著公務行程「母雞帶小雞」。台北市議會21日召開專案報告，但黃珊珊本人並未參與，連辦公室都沒有派員到場，引發現場所有議員不滿，認為黃珊珊藐視議會。

國民黨台北市議員王欣儀日前質疑，黃珊珊近期濫用行政資源，以「母雞」身份帶民眾黨台北市議員參選人陳思宇、黃瀞瑩「假考察真拜票」，因此邀請黃珊珊21日上午9時30分到台北市議會財建委員會備詢，但黃珊珊辦公室前一晚（20日）就公告，黃珊珊21日早上9時到10時要參與防災士培訓活動，由於時間重疊，代表黃珊珊本人不會親自到財建委員會。

▲台北市副市長黃珊珊21日上午9時出席防災士培訓活動，未到議會備詢。（圖／台北市政府提供）

台北市議會財建委員會21日上午9時30分召開「台北市政府違反行政中立」專案報告，儘管黃珊珊參與的防災士培訓提早結束，大約在9時40分左右就結束活動與聯訪，但黃珊珊本人仍未到議會備詢，現場僅只有產發局長林崇傑、人事處長張建智、台北市人事處副處長李花書等人。

台北市議會財建委員會召集人林亮君表示，此次專案報告本來有邀請黃珊珊列席，但對方最終未到場備詢，並稱有相關業務會由市府提供更詳細說明，但黃珊珊身為違反行政中立的當事人、議會主要聯絡人，儘管過去沒有委員會邀請副市長備詢的情形，但她仍覺得有些無法理解，黃珊珊應親自到場說明違反行政中立的狀況，將事情原委說清楚。

無黨籍台北市議員林穎孟指出，當事人沒有到場令人匪夷所思，根據《台北市議會規則》30條，本會認為必要時，亦得隨時邀請巿長或有關局處會首長、其他有關人員向本會報告，黃珊珊作為當事人竟藐視議會、不願備詢，根本是在傷害議會，因此譴責黃珊珊的行為。

▲黃珊珊6月12日考察士林區市場，被發現帶領民眾黨台北市議員參選人陳思宇、黃瀞瑩一同走街拜票，且隊伍中還有北市產發局、市場處官員及公務人員陪同。（圖／台北市議員王欣儀辦公室提供）

由於黃珊珊本人未到場，林亮君認為現場的市場處、產發局都無法代為回答，便提議中場休息5分鐘，由市府聯絡人向黃珊珊辦公室聯繫，要求黃珊珊本人或代理人到場。但休息時間結束後，黃珊珊與代理人、黃珊珊辦公室等相關人員仍未到場，讓在場議員十分不滿，質疑委員會要如何開下去。

社民黨台北市議員苗博雅先是詢問在場市府人員，是否有被交代「代替黃珊珊到議會詳細說明、答覆」？但在場所有市府人員皆未舉手回應，讓苗博雅嚴厲譴責黃珊珊，無論是黃珊珊本人或台北市秘書長陳志銘、辦公室人員都未到場，黃珊珊做了20年的市議員，儘管還沒當上市長，卻把公務員當成人肉盾牌，遇到事情就躲在市府不肯面對，限縮議會職權。

最終該場專案報告於11時30分左右結束，但黃珊珊與代理人、黃珊珊辦公室人員皆未到場，因此委員會裁示，黃珊珊拒絕出席本會專案報告，且未責成市府秘書長代為出席，也無指派可代黃珊珊說明案情的代理人；經本會要求，黃珊珊辦公室也不願指派代表列席，逃避議會監督之意圖至為明顯，本會嚴厲譴責，並要求黃珊珊辦公室及市府秘書處於22日向大會說明，書面報告於同日上午10時前送到各議員辦公室。