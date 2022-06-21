　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

行政不中立爭議！黃珊珊拒絕備詢　議員怒轟「藐視議會」：只敢躲市府

▲▼台北市議會財建委員會召開「台北市政府違反行政中立」專案報告。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市議會財建委員會召開「台北市政府違反行政中立」專案報告，邀請身為當事人的台北市副市長黃珊珊出席，但黃珊珊卻沒有到場，也沒有派代理人參與，讓議員們痛批藐視議會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

有意角逐2022台北市長選戰的台北市副市長黃珊珊，近期被台北市議員質疑行政不中立，藉著公務行程「母雞帶小雞」。台北市議會21日召開專案報告，但黃珊珊本人並未參與，連辦公室都沒有派員到場，引發現場所有議員不滿，認為黃珊珊藐視議會。

國民黨台北市議員王欣儀日前質疑，黃珊珊近期濫用行政資源，以「母雞」身份帶民眾黨台北市議員參選人陳思宇、黃瀞瑩「假考察真拜票」，因此邀請黃珊珊21日上午9時30分到台北市議會財建委員會備詢，但黃珊珊辦公室前一晚（20日）就公告，黃珊珊21日早上9時到10時要參與防災士培訓活動，由於時間重疊，代表黃珊珊本人不會親自到財建委員會。

▲▼台北市副市長黃珊珊出席防災士培訓活動。（圖／台北市政府提供）

▲台北市副市長黃珊珊21日上午9時出席防災士培訓活動，未到議會備詢。（圖／台北市政府提供）

台北市議會財建委員會21日上午9時30分召開「台北市政府違反行政中立」專案報告，儘管黃珊珊參與的防災士培訓提早結束，大約在9時40分左右就結束活動與聯訪，但黃珊珊本人仍未到議會備詢，現場僅只有產發局長林崇傑、人事處長張建智、台北市人事處副處長李花書等人。

台北市議會財建委員會召集人林亮君表示，此次專案報告本來有邀請黃珊珊列席，但對方最終未到場備詢，並稱有相關業務會由市府提供更詳細說明，但黃珊珊身為違反行政中立的當事人、議會主要聯絡人，儘管過去沒有委員會邀請副市長備詢的情形，但她仍覺得有些無法理解，黃珊珊應親自到場說明違反行政中立的狀況，將事情原委說清楚。

無黨籍台北市議員林穎孟指出，當事人沒有到場令人匪夷所思，根據《台北市議會規則》30條，本會認為必要時，亦得隨時邀請巿長或有關局處會首長、其他有關人員向本會報告，黃珊珊作為當事人竟藐視議會、不願備詢，根本是在傷害議會，因此譴責黃珊珊的行為。

▲▼台北市副市長黃珊珊6月12日考察士林區市場，被發現帶領民眾黨台北市議員參選人陳思宇、黃瀞瑩一同走街拜票，且隊伍中還有北市產發局、市場處官員及公務人員陪同。。（圖／台北市議員王欣儀辦公室提供）

▲黃珊珊6月12日考察士林區市場，被發現帶領民眾黨台北市議員參選人陳思宇、黃瀞瑩一同走街拜票，且隊伍中還有北市產發局、市場處官員及公務人員陪同。（圖／台北市議員王欣儀辦公室提供）

由於黃珊珊本人未到場，林亮君認為現場的市場處、產發局都無法代為回答，便提議中場休息5分鐘，由市府聯絡人向黃珊珊辦公室聯繫，要求黃珊珊本人或代理人到場。但休息時間結束後，黃珊珊與代理人、黃珊珊辦公室等相關人員仍未到場，讓在場議員十分不滿，質疑委員會要如何開下去。

社民黨台北市議員苗博雅先是詢問在場市府人員，是否有被交代「代替黃珊珊到議會詳細說明、答覆」？但在場所有市府人員皆未舉手回應，讓苗博雅嚴厲譴責黃珊珊，無論是黃珊珊本人或台北市秘書長陳志銘、辦公室人員都未到場，黃珊珊做了20年的市議員，儘管還沒當上市長，卻把公務員當成人肉盾牌，遇到事情就躲在市府不肯面對，限縮議會職權。

最終該場專案報告於11時30分左右結束，但黃珊珊與代理人、黃珊珊辦公室人員皆未到場，因此委員會裁示，黃珊珊拒絕出席本會專案報告，且未責成市府秘書長代為出席，也無指派可代黃珊珊說明案情的代理人；經本會要求，黃珊珊辦公室也不願指派代表列席，逃避議會監督之意圖至為明顯，本會嚴厲譴責，並要求黃珊珊辦公室及市府秘書處於22日向大會說明，書面報告於同日上午10時前送到各議員辦公室。

►奔向台東放空！21國際渡假村雙人平日超殺價5599元，還買一晚送一晚

ET快訊
酒駕熱褲妹高中畢業　學歷謊報「北京高材生」
「7月手搖飲料全面漲價？」老闆嘆會賠死　他怒：再漲喝得起嗎
「入珠教主」慘了！自稱幫上萬男性改造小弟弟　沒醫師執照被起訴
快訊／午後雷陣雨開炸　13縣市大雨特報
快訊／幼獅工業區2人吸入沼氣　1昏迷1無呼吸心跳
熱褲妹開BMW撞死人　黑歷史讓人拳頭硬了！
反骨正妹爸開戰「酷炫親上火線反擊」！1句話打臉
快訊／兒下跪緝兇抓到了！高雄慈父遭撞重傷　駕駛落跑2天現形

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

卡達世足賽證台灣被改中華台北　民進黨團批可惡：連球迷都不放過

行政不中立爭議！黃珊珊拒絕備詢　議員怒轟「藐視議會」：只敢躲市府

快訊／國民黨高雄市長人選下週底定？　柯志恩：沒有被告知

民調穩定領先綠白　蔣萬安：不要迷失在民調數字

林佳龍想選北市卻未遷戶籍　蔣萬安：人民心中有一把尺

快篩出包！國民黨怒批「蔡政府卸責中」　要食藥署公布完整審查過程

淡水女無照酒駕撞死人！　他氣炸問蔡英文：要忍多久？

「新北獨步全台救護車派遣制度是關鍵」　戴瑋姍：侯友宜欠3道歉

黑心快篩「只怪廠商」　蔣萬安批蘇貞昌：沒肩膀、不負責任

卡達世界盃台灣改為「中華台北」　外交部譴責中國恃強凌弱

女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊

周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

彰化3兄弟虛弱到站不起身　老大意識不清送醫20日離世

《交換情侶》烤腸男約會新歡「笑容沒停過」　見女友和男人聊天怒：覺得被背叛

轎車等綠燈亮5秒才往前開　7旬單車婦闖紅燈直撞倒地

妻開車門差0.1cm刮傷　老公嚇到飆少女尖叫聲

卡達世足賽證台灣被改中華台北　民進黨團批可惡：連球迷都不放過

行政不中立爭議！黃珊珊拒絕備詢　議員怒轟「藐視議會」：只敢躲市府

快訊／國民黨高雄市長人選下週底定？　柯志恩：沒有被告知

民調穩定領先綠白　蔣萬安：不要迷失在民調數字

林佳龍想選北市卻未遷戶籍　蔣萬安：人民心中有一把尺

快篩出包！國民黨怒批「蔡政府卸責中」　要食藥署公布完整審查過程

淡水女無照酒駕撞死人！　他氣炸問蔡英文：要忍多久？

「新北獨步全台救護車派遣制度是關鍵」　戴瑋姍：侯友宜欠3道歉

黑心快篩「只怪廠商」　蔣萬安批蘇貞昌：沒肩膀、不負責任

卡達世界盃台灣改為「中華台北」　外交部譴責中國恃強凌弱

酒駕撞死交管工！熱褲妹高中畢業　學歷謊報「北京高材生」

朱智勳踩超夯DIOR拖鞋化身帶貨王　霸氣登封40歲一樣帥

中職新人測試會27日登場　153名選手一較高下

班史提勒親訪烏克蘭！　高喊：澤倫斯基你是我的英雄

台股大反彈！指數大漲361點收在15728　長榮航衝上漲停板

LIVE／新北稱恩恩送醫「依中央規定」無延誤　指揮中心最新說

奴才做模型！貓設計師硬裝忙「卯起來打洞」　暖哥寵溺眼神閃瞎網

特斯拉裁500人僅提供「1星期資遣費」　前員工怒告上法院

新北婦搭公車迷路「為何載我來警局」　暖警耐心解釋助返家

郭婞淳看大家出征國際「有點手癢」　想調好動作又氣又鎮定

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

政治熱門新聞

快訊／恩恩「消失的81分鐘」錄音檔全曝光　新北衛生局急發6聲明

恩恩媽報案錄音檔全曝光！　侯友宜：中央說過「沒有延誤就醫」」

2024選總統？　郭台銘親自回應了

新北長者第四劑開打　莫德納、BNT分天分流

卡達世界盃　台灣被改成中華台北

高嘉瑜陽台10年未整理！　照片曝光網嚇壞

陳時中防疫成績僅65.86分　侯友宜獲35.2%支持「很耐打」

林智堅轉戰桃園　楊寶楨翻出去年曾說「沒打算」

被點名選新竹市長　羅智強給答案

自己人不挺！柯文哲喊蓋金廈大橋　民眾黨議員參選人也凍未條罵北七

「金廈大橋」被罵爆　他反讚柯文哲厲害

快訊／林佳龍選台北拋5政見　成家基金20萬、凍卵補助3萬元

周玉蔻公開2段恩恩案關鍵音檔　還新北消防局清白

蔡英文最新民調聲望47.3％　政黨支持度國民黨17.9%排第二

更多熱門

相關新聞

民調穩定領先綠白　蔣萬安：不要迷失在民調數字

民調穩定領先綠白　蔣萬安：不要迷失在民調數字

根據《東森新媒體ETtoday》最新調查顯示，年底舉行的台北市長大選，代表國民黨參選的立委蔣萬安，不論對上台北市副市長黃珊珊，代表民進黨的衛福部長陳時中或是無任所大使林佳龍，支持度都穩定領先。對此，蔣萬安表示，每天都會有民調，會參考分析，「但是不忘初衷，我們絕對不要迷失在民調起伏的數字」。

林佳龍想選北市卻未遷戶籍　蔣萬安：人民心中有一把尺

林佳龍想選北市卻未遷戶籍　蔣萬安：人民心中有一把尺

黑心快篩流入市面　蔣萬安批蘇貞昌沒肩膀、不負責任

黑心快篩流入市面　蔣萬安批蘇貞昌沒肩膀、不負責任

青銀換居政策遭批　蔣萬安反擊柯市府：政策執行好比誰提出更重要

青銀換居政策遭批　蔣萬安反擊柯市府：政策執行好比誰提出更重要

快訊／小黃久停路邊！北市運將陳屍車內　發現已屍僵

快訊／小黃久停路邊！北市運將陳屍車內　發現已屍僵

關鍵字：

北市台北市台北市政府台北市議會黃珊珊2022台北市長選舉

讀者迴響

熱門新聞

家寧「分手Andy真相」全說了！揭曖昧男網紅真正關係

酒駕女撞死工人遭肉搜！曾曬美鈔炫富

熱褲妹酒駕撞死工人　醉到狂晃還吼警

老公買賓士獲贈床上試車！女業務獻身換訂單

即／珍寶海鮮舫「沉沒南中國海」

反骨正妹爸爸發聲控酷炫：演了一齣洗門風

內褲白白的！醫一掀見「整片噁垢」　她傻：媽說這不能摸

婦科醫示範正確尿姿　網實測：真的多一泡

恩恩「消失的81分鐘」錄音檔全曝光　衛生所鬼打牆害死2歲童

更不舒服！BA.4、BA.5三大症狀曝

夏至禁忌大公開　2項食物別吃太多

姐夫半夜偷溜進小姨子房間睡覺：你的更舒服

「反光鏡菩薩」張秀雄驚傳過世　親友證實了

E級正妹驚爆圈內大哥「KTV包廂硬來」！火辣身材全露

音樂系學生自製解放軍基地地圖

更多

最夯影音

更多
女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊

女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊
周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面