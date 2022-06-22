曖昧睡一床「整晚卻沒撲過來」　直男秒回5字！妹子崩潰：好痛心

▲與曖昧男同睡，對方1原因卻不敢撲過來。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

去年一名莊姓男大生假裝喝醉，拜託女同學借住一晚，而單純的妹子允許他進屋，強調「可以睡在我旁邊但不能碰我」，結果莊男獸慾大發。事件引發討論，釣出一名女苦主討拍，曾與曖昧對象同睡一床，結果當晚什麼事都沒發生，事後曖昧男回應「5字」，讓她好崩潰！

一名女網友看完《可以睡旁邊但不能碰我！好心女大生收留男同學 結果讓她心碎》文章後，忽然心有戚戚焉，她欲哭無淚自曝，某一次與曖昧男同睡一張床，整晚小鹿亂撞，「好期待他對我歐北來（台語：亂來）」，怎料整晚卻安靜無聲，曖昧男都沒有亂性撲過來。

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▲苦主妹自曝糗事。（圖／ETtoday新聞雲粉專）



煎熬到隔天，她鼓起勇氣詢問對方，「你為什麼不碰我？」結果真相尷尬了，曖昧男根本是鋼鐵直男，直白回應「因為我聽妳朋友說...妳是白虎，對不起，我喜歡叢林」，一席話讓女網友崩潰狂吼，「痛心疾首！」

該留言被轉貼到臉書《爆廢公社》，一票老司機炸樓笑虧，「沒毛比較好狗喝水，不會吃到毛，他真不識貨」、「等等，你朋友怎麼知道你白虎的」、「妳應該撲過去的」、「叢林感覺就很有味道」、「我覺真實原因是你不是他的菜，他找一個鬼扯的理由拒絕」、「我這有生髮液，妳先拿去用」、「他可能喜歡叢到爆炸的那種」。

▼女網友還在留言串回應，當時害羞不敢主動。（圖／翻攝爆廢公社）

