全聯霸氣認購500噸石斑魚！7月新品開賣　林敏雄：不會崩盤了

▲全聯力挺台灣漁民，認購500噸石斑，推出多款方便料理、免處理的石斑魚商品。（圖／全聯提供）

記者林育綾／台北報導

中國大陸突禁我國石斑魚進口，農委會也宣布將透過內銷、外銷及加工等面向因應，今（22）日全聯福利中心董事長林敏雄更承諾，將認購漁民500公噸石斑魚，如此一來「就不會崩盤了！」他表示，全聯作為本土最大超市，當農民有難一定出來挺到底，「國家有難嘛！主要是挺農民」。而農委會主委陳吉仲、行政院長蘇貞昌今也親自到場感謝。

▲全聯與農委會聯手，推廣台灣石斑魚。（圖／全聯提供）



農委會主委陳吉仲提到，先前中國片面以介殼蟲為由，暫停台灣鳳梨輸入後，蘇貞昌院長隨即要求農委會全面啟動，親自赴屏東視察冷鏈包裝，當時林敏雄當場承諾要認購1萬公噸，後來北部銷售6千公噸，鳳梨產地價每台斤超過22元，比以往都好，而今年全聯怕北部消費者不會處理鳳梨，又結合截切好的鳳梨，讓產地價提升至每台斤24元，比去年增加2元。

這次又遇到中國禁止我國石斑魚進口，林敏雄再度二話不說力挺。陳吉仲說，全聯每一次都協助農民度過難關，所以這次蘇院長表示一定要親自到場，希望大家一起用新台幣幫助漁民，也品嚐美味品質優良的石斑魚。

▲農委會主委陳吉仲、全聯董事長林敏雄、行政院長蘇貞昌現場在主廚引導下，料理石斑魚。（圖／全聯提供）

行政院長蘇貞昌也說，全聯是最挺農民的企業，我國的農產品質優良，銷售到全世界都沒問題，唯獨中國無理打壓，卻沒有科學證據，「我們一定要打開世界通路、增加國內消費，也感謝全聯一口氣認購500公噸。」

由於很多消費者並不熟悉石斑魚，全聯行銷經理蔡篤昌提到，石斑魚光是魚頭佔據30%，若整隻販賣，會讓消費者不知道如何料理，因此全聯販售的都經過處理及切片，讓更多消費者認識石斑，買回家就能料理；魚頭部分也會另外切塊以副產品販賣，也會再加工做成砂鍋魚頭等。

此次石斑魚外銷受阻，據悉要內銷至少1600噸才不致於崩盤，而原先全聯打算認購200公噸，但今日林敏雄一口氣承諾「認購500噸」，更表示「這樣就不會崩盤了！」

▲全聯推出多款方便料理、免處理的石斑魚商品。（圖／全聯提供）

全聯過去多次力挺台灣農民，像是高麗菜、香蕉、鳳梨釋迦等，甚至曾經因為力挺香蕉虧損2億，此次也被媒體關心，在石斑魚方面有無對策或者是否擔心虧損？林敏雄說，「（虧損）這都是以後才講，現在講了給人壓力」。

林敏雄坦言，生鮮真的不好做，以往全聯在生鮮這塊都是虧損居多，這兩年因為疫情影響，生鮮業績上漲，才達到平衡。因為生鮮包括處理、運送、控制，甚至報廢廚餘回收也都花很多成本，所以真的不容易，為了照顧民生，也不會拉高太多利潤。

全聯目前已開賣龍虎石斑輪切、永安龍虎斑、龍虎斑魚頭切塊，7/22後還會開賣龍虎斑切片、龍虎斑砂鍋魚頭。

▲全聯福利中心力挺台灣漁民，認購500噸石斑，推出多款方便料理、免處理的石斑魚商品。（圖／全聯提供）