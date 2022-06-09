喚起童年回憶！全聯限定8款「櫻桃小丸子貓咪版」換購　購物車超萌

▲全聯首度推出「櫻桃小丸子貓咪版」集點換購，8款超萌又實用的高CP好物，最低市價4折起帶走。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

一秒喚起童年回憶，櫻桃小丸子粉絲必收！全聯首度與全年齡層通吃的「櫻桃小丸子」肖像聯名合作，更首次以「櫻桃小丸子貓咪版」推出全系列點換購活動，不論是小丸子、花輪還是野口，通通變身超級卡哇伊的貓咪造型，並結合戶外休閒主題，推出一系列一物多用、高CP值點換購商品共8款，換算市價4折起。

▲全聯首度推出「櫻桃小丸子貓咪版」集點換購。（圖／記者林育綾攝）

全聯自6/10～8/18限定期間內，推出8款「丸樂同萌會」點換購商品，包含「酷夏保冰劑2件組」、「輕便手提便當盒」、「萌貓票卡背包組」、「裝可愛吸管杯套組」、「大容量摺疊保冷袋」、「躲貓貓速開帳篷」、「丸樂摺疊購物車」、「帶我走摺疊籃」等，每款都有超萌的小丸子，經典肖像加上實用功能，童趣滿分。

▲▼「丸樂摺疊購物車」可摺疊好收納，還附加彈力繩，能將籃子及其他物品固定在購物車上。（圖／記者林育綾攝）

其中首推「丸樂摺疊購物車」，不僅可摺疊好收納，還附加彈力繩，能將籃子及其他物品固定在購物車上，內部容量裝得下一整顆大西瓜；若再搭配「帶我走摺疊籃」一起使用，容量瞬間再升級，帶著它們去超市買菜，可愛又實用。

▲▼全聯首度推出8款實用又超萌的「櫻桃小丸子貓咪版」集點換購。（圖／記者林育綾攝）

若想快速入手「丸樂同萌會」全系列周邊商品，可趁全聯年中慶大檔買起來，聰明消費快速累積福利點立即換購！年中慶自6/10～6/23開跑，期間祭出多款商品「第2件5折起」、有機蔬菜「全面88折起」；另期間每週六日以PX Pay儲值金，全額支付單筆每滿1000元送800福利點，亦可同步參加PX Pay滿月紅利活動，單月使用PX Pay儲值金或PX Pay信用卡累積消費10,000元，共贈2800福利點，合併優惠最高可回饋11.1%。

而會員單筆消費每滿400元，登錄還可抽日本柳宗理不鏽鋼雙耳鍋（市價4,480/個），共80名、日本柳宗理南部鐵器雙耳淺鍋（市價6,400/個），共80名。活動期間消費單筆每滿400元，共贈SIEGWERK思威克4枚印花。

▲7-11推出11款白爛貓限量周邊，另外還有3款白爛貓四合一多功能時鐘。（圖／記者周姈姈攝）

另外，7-11全店首次與白爛貓合作，將於6/15起展開「白爛包超愛演門市快閃購／集點送」活動，不管是刨冰機、感應式垃圾桶還是體重計等實用小物通通都有，還有超可愛的鯊魚變裝娃娃，抱在懷裡療癒到不行，而為了讓粉絲能快速收藏，超商也將推出限時2天快閃購活動，6/15下午3點起至6/16止，消費不限金額，結帳時只要報手機號碼就可直接加購白爛貓超愛演系列限量周邊。

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