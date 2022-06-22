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「全支付」上看數萬家通路可用！全聯林敏雄：這2個月就會公布

▲▼全聯福利中心PX Pay，9/1起將推出全新「滿月紅利」會員制度。（圖／全聯福利中心）

▲全聯「全支付」未來在全台將有數萬間通路可以使用。（圖／全聯福利中心）

記者林育綾／台北報導

全聯福利中心力挺台灣農漁民，董事長林敏雄今（22）日也承諾將認購500噸石斑魚，如此一來就不會造成崩盤局面。而外界也關心全聯「全支付」的情況，他表示，可能這2個月就會公布，而且未來可以使用的通路上看數萬家，有數百個品牌合作。

▲▼中共片面宣布我方出口之石斑魚驗出有禁藥而停止進口，此舉大大衝擊國內石斑養殖業者。國內零售通路龍頭全聯福利中心，舉辦「全民相挺 漁民放心～台灣石斑 世界尚讚」記者會，行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲、發言人羅秉成、秘書長李孟諺出席力挺。會中全臉董事長林敏雄宣布，將採購國內石斑500公噸力挺國內養殖漁民。（圖／記者湯興漢攝）

▲全聯與行政院農委會合作，全力推廣台灣石斑魚。農委會主委陳吉仲、全聯董事長林敏雄、行政院長蘇貞昌等出席力挺。（圖／記者湯興漢攝）

由於石斑魚外銷至中國大陸受阻，全聯再度與行政院農委會合作，力挺台灣農漁民，宣布一口氣認購500公噸，將品質優良美味的石斑分享介紹給國民，特別推出多款方便料理、免處理的石斑魚商品，7/22還有新品開賣。

▲▼中共片面宣布我方出口之石斑魚驗出有禁藥而停止進口，此舉大大衝擊國內石斑養殖業者。國內零售通路龍頭全聯福利中心，舉辦「全民相挺 漁民放心～台灣石斑 世界尚讚」記者會，行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲、發言人羅秉成、秘書長李孟諺出席力挺。會中全臉董事長林敏雄宣布，將採購國內石斑500公噸力挺國內養殖漁民。（圖／記者湯興漢攝）

▲全聯開賣方便料理的石斑魚。（圖／記者湯興漢攝）

而今日記者會後，林敏雄接受媒體聯訪時，也被關心併購大潤發進度，林敏雄說，現在正是非常時期，不能透露，金管會已經在內部討論階段，所以此時很敏感，不便發言。至於家樂福出售案，他也直說「（全聯）不可能再買」，因為金管會不可能同意。他推測家樂福應在去年12月就定案，有可能是價格談不攏。

▲▼中共片面宣布我方出口之石斑魚驗出有禁藥而停止進口，此舉大大衝擊國內石斑養殖業者。國內零售通路龍頭全聯福利中心，舉辦「全民相挺 漁民放心～台灣石斑 世界尚讚」記者會，行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲、發言人羅秉成、秘書長李孟諺出席力挺。會中全臉董事長林敏雄宣布，將採購國內石斑500公噸力挺國內養殖漁民。（圖／記者湯興漢攝）

▲關於大潤發併購案，林敏雄表示金管會已內部討論，正在敏感時期因此不便透露。（圖／記者湯興漢攝）

除了大潤發併購案，外界也好奇全聯開發的電子支付「全支付」進度，林敏雄也表示無法多談，不過這2個月應該就會公布。全聯總經理蔡篤昌也透露，通路都已經找好，將來全支付在全台「數萬個」通路都能使用，有幾百個品牌加入合作，涵蓋各行各業。

目前全聯PX Pay會員約800多萬人，將來用戶都能直接從PX Pay轉成全支付，消費上會更便利，也大幅減輕國家鑄幣負擔。蔡篤昌也說，全聯到時候也不會低調的做這件事，「希望一出手就是一鳴驚人！」

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