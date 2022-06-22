蔣萬安，你的後院失火了！　黃珊珊猛攻2痛腳拔樁

▲面對黃珊珊民調上揚，代表國民黨參選台北市長的蔣萬安與黃營在基層短兵相接，積極回防。（圖／鏡週刊提供，提供）

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九合一選舉全國矚目的首都市長之戰，台北市副市長黃珊珊接棒市長柯文哲參選以來積極布局陸戰，藉6屆議員人脈及執政優勢，並趁國民黨提名策略亂流引發的基層矛盾，頻向藍營本土派議員及青年軍招手，2陣營在地方短兵相接，白藍大戰一觸即發。

「蔣萬安自己要認真一點！」有意參選台北市長的北市副市長黃珊珊近日積極挖藍營牆角，13日與國民黨籍北市議員陳永德餐敘，同場的還有十多名國民黨籍里長，陳永德受訪時否認被拔樁，但意有所指的說自己「理智上支持蔣萬安（國民黨台北市長參選人）」，被問及黃的民調與蔣逼近，他直言黃急起直追，大讚她當過20幾年議員，有行政資源又熟稔市政，「（答覆里長）講得比柯文哲還好，這是她應得的」，並要「蔣萬安加油！你不懂就要學習！」

▲黃珊珊陣營有意拉攏七連霸本土藍北市議員陳永德操盤基層組織戰，2人近日私下餐敘引發挖牆腳聯想。

相隔一週，蔣萬安馬上回防固樁，19日與國民黨立委費鴻泰一起找陳永德合體，並同場喊出「唯一支持蔣萬安」，蔣受訪更稱，2人情誼不受外界影響，不會被外界見縫插針。

台北市長選戰相較於綠營人選尚未出爐，藍、白都已確定由蔣萬安、黃珊珊出戰，近日多份媒體民調顯示，黃珊珊支持度上揚直逼蔣萬安，更讓2陣營人馬的基層組織攻防戰打得火熱。

▲北市議員陳義洲助理張煥霖（右）原有意角逐議員，但因不滿藍營提名策略，近日已倒戈至黃珊珊陣營。

本刊掌握，黃珊珊陣營看準藍營基層不滿國民黨在北市選戰的提名策略，已積極策反藍營基層倒戈，不僅多次接觸被視為國民黨本土藍、陳家班系統的陳永德，多位參與藍營議員初選落馬的青年軍或幕僚，也被黃營鎖定視為重點拉攏對象，包括港湖區、大安文山區及中山大同區，都有人棄藍投白，但蔣的團隊議題小組召集人黃子哲則喊出，這場選舉可「割」可「棄」，反指「棄黃保蔣」，讓藍白大戰一觸即發。

▲黃珊珊頻挖牆腳，蔣萬安（右）19日與北市「陳家班」陳永德（左）合體，盼破除傳言。

親黃人士不諱言，在陳永德作陪的藍營里長餐敘上，多名里長釋出善意要幫黃，黃營的確也有意拉攏陳永德進黃珊珊競選團隊協助組織操盤，並說「正在努力中」，但一切都會尊重陳的意願及作法。



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