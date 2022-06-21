快訊／日本近海發生6.2地震！氣象廳緊急發布「海嘯警報」

▲日本父島近海發生規模6.2地震，氣象廳發布海嘯警報。（圖／日本氣象廳）
記者王佩翊／編譯
日本父島近海於當地時間21日下午16時15分左右（約台灣時間21日下午15時15分）發生規模6.2的淺層地震，氣象廳在16時20分隨即發布了海嘯警報，警示地區為小笠原諸島，海嘯最大高度則是在20公分以下。
根據日本氣象廳指出，父島附近海域（北緯27.7度，東經142.9度，大約在父島東北方100公里處）21日下午16時15分左右發生淺層地震，地震規模約為6.2。氣象廳也提出警告，由於此次地震，日本沿岸恐將出現海面波動，雖然暫時沒有致災疑慮，但也在16時20分針對小笠原諸島發布海嘯警報。
這起地震觀測到的最大震度為小笠原村父島三日月山的震度2；其次則為小笠原村父島西町、母島的震度1。
另一方面，根據氣象廳發布的海嘯警報，海嘯警示高度在20公分以下，而沿岸的海面波動可能會持續2至3小時。
????音声あり— 特務機関NERV (@UN_NERV) June 21, 2022
【津波情報 2022年6月21日】
津波予報（若干の海面変動）を発表しました。
［震源に関する情報］
16時14分頃、父島近海を震源とする地震。震源の深さはごく浅い、地震の規模はM6.2と推定。 pic.twitter.com/xc3NOyyDjp
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