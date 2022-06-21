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快訊／日本近海發生6.2地震！氣象廳緊急發布「海嘯警報」

▲▼ 父島近海發生規模6.2地震，日本氣象廳發布海嘯警報。（圖／日本氣象廳）

▲日本父島近海發生規模6.2地震，氣象廳發布海嘯警報。（圖／日本氣象廳）

記者王佩翊／編譯

日本父島近海於當地時間21日下午16時15分左右（約台灣時間21日下午15時15分）發生規模6.2的淺層地震，氣象廳在16時20分隨即發布了海嘯警報，警示地區為小笠原諸島，海嘯最大高度則是在20公分以下。

根據日本氣象廳指出，父島附近海域（北緯27.7度，東經142.9度，大約在父島東北方100公里處）21日下午16時15分左右發生淺層地震，地震規模約為6.2。氣象廳也提出警告，由於此次地震，日本沿岸恐將出現海面波動，雖然暫時沒有致災疑慮，但也在16時20分針對小笠原諸島發布海嘯警報。

這起地震觀測到的最大震度為小笠原村父島三日月山的震度2；其次則為小笠原村父島西町、母島的震度1。

另一方面，根據氣象廳發布的海嘯警報，海嘯警示高度在20公分以下，而沿岸的海面波動可能會持續2至3小時。

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