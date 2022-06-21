看病不用錢！日本東京23區推「高中生以下」免醫療費　擬砸2.8億

▲日本東京都23特別區擬推行高中生以下免醫療費用。（圖／免費圖庫Pakutaso）

記者王佩翊／編譯

日本東京都政府21日宣布，自明年起的3年內將根據家庭所得免除都內23個特別區部分高中生以下未成年者的醫療費用，並在2026年起，不問所得與任何限制，免除23區內所有高中生以下孩童的醫療費用，希望藉此減輕家長的育兒負擔。

根據《日本放送協會》報導，東京的23個特別區與部分市町村目前已經不限所得，開放國中生以下孩童就醫時免醫療費用，但僅部分地區將補助對象擴大到高中生。為了減輕育兒負擔，東京都則決定，將開放23個特別區的全部高中生皆免除醫療費用。

第一階段為2023年起的3年內，將會設定所得門檻，符合條件的高中生則可以免除醫療費用，而自2026年起的第二階段，將不設置條件，全數進行補助。

對此，江東區區長、東京都23區的特別區長會會長山崎孝明21日在記者會上表示，新政策將不設置所得限制與自行負擔額，因此23個特別區的整體補助金額預計將高達13億（約新台幣2.8億）。

他表示，「23個特別區都認為這項政策能支援育兒，同時也是改善少子化的一環，為了創造更容易養育孩子的環境，因此決定不設置所得限制與自行負擔額。」

對於這項新政策的財政缺口，預計將由各特別區政府自行負擔。不過特別區則表示將會持續與東京都協商，協調負擔額度。山崎則認為，由於該項政策是由東京都主動提議，因此應該由東京都政府負擔整體費用。

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