屁屁吸氣不是夢！日本發現「肛門腸內呼吸法」　直腸灌氧可活命

▲科學家發現，哺乳類動物有辦法通過肛門來呼吸。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

自然界幾乎所有生物都必須仰賴氧氣來生存，不過各種生物獲取氧氣的方式不盡相同。昆蟲會通過身上的氣孔呼吸，青蛙可以使用皮膚呼吸，而海龜冬天也會為了減緩新陳代謝，通過肛門呼吸。科學家發現，哺乳類動物在無法使用鼻子呼吸的情況下，有可能透過肛門吸取氧氣、進行腸內呼吸，而人類或許也可以學會這種呼吸法。

綜合外媒報導，學界已知腸道有能力在吸收化學成分後，將它們輸送到身體的其他部位，不過科學家還不清楚腸道是否也能用相同方式將氧氣引入血液，達到透過後腸（hindgut）充氧，來維繫生命的「肛門腸內呼吸法」（EVA）。

日本學者岡部亮（Ryo Okabe）帶領團隊，創造了一個場景，剝奪實驗室中豬和老鼠正常呼吸的管道，只允許這些哺乳動物通過腸道換氣。為了提高吸氧的可能性，牠們的腸道已在實驗前被擦洗，以減少薄粘膜內層和血液流動的屏障。

這份發布在《臨床與轉化資源與技術洞察》的研究指出，沒有進行「肛門腸內呼吸」的對照組動物，在實驗開始後約11分鐘死亡，而沒有進行腸道擦洗，但使用了「肛門腸內呼吸法」的動物則存活了約18分鐘，顯示動物確實可以通過肛門和腸道攝入部分氧氣。

至於那些腸道曾被擦洗，且在直腸內接受了加壓氧氣的動物，有75%在實驗進行的1個小時中都存活了下來，似乎證明了老鼠和豬能在適當的條件下使用肛門和腸道呼吸。科學家根據研究結果，推測人類等哺乳動物或許也能通過肛門來呼吸。不過外媒提醒，由於類似方法還未進行人體實驗，而且擦洗腸道、供氧等需要專業人士來進行，提醒人們切勿輕易嘗試。