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桃園男撞翻變電箱！辯「閃狗」被揪酒駕　停電+斷訊惹民怨

▲變電箱被撞得脫離基座並造成附近停電。（圖／八德警分局提供）

▲林男駕駛貨車因閃避小狗自撞路旁變電箱。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

28歲林姓男子20日駕駛自小貨車行經桃園市中華路、明光路口時，自稱因閃避馬路上小狗自撞台電變電箱，導致號誌燈故障，中山路附近停電及中華電信網路斷訊，民眾抱怨不已，經警方通知台電人員維修，號誌燈已恢復正常，林男經酒測值為0.28MG/L，全案警詢後依公共危險罪移送桃園地檢署偵辦。

▲林男駕駛貨車因閃避小狗自撞路旁變電箱。（圖／八德警分局提供）

▲台電變電箱被撞得脫離基座並造成附近停電。（圖／八德警分局提供）

警方表示，今日15時許林姓男子駕駛自小貨車由中華路往桃園方向直行時，行經中華路、明光路口時，因閃避馬路上小狗自撞失控自撞路旁變電箱，貨車車頭直接將變電箱撞離基座，並導致號誌燈故障，中山路附近停電及中華電信網路斷訊，經八德分局高明派出所員警到處理，同時通知吊車排除現場事故，並通知台電人員維修，號誌燈已恢復正常，但網友在臉書「內壢大小事」抱怨「路這麼大條還會撞倒，誇張」，並導致中山路沿路停電及中華電信網路斷訊。

▲經吊車拖離後排除事故。（圖／八德警分局提供）

▲經吊車拖離後排除事故。（圖／八德警分局提供）

警方也對肇事駕駛林男實施酒測，當事人經酒測值為0.28MG/L，全案警詢後依公共危險罪移送桃園地檢署偵辦，警方在此呼籲駕駛人嚴禁酒後駕車，避免危險事故發生。

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