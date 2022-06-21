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力挺林智堅參選　「拼桃園下個黃金十年」鄭文燦允全力輔選

▲桃園市長鄭文燦今天復工後主持市府防疫會議。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦今天復工後主持市府防疫會議。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦因確診居隔7天，今（21）日復工主持市府防疫會議，會後接受媒體提問仍圍繞新竹市長林智堅將代表民進黨參選下屆桃園市長選舉，鄭文燦表示:「從民調顯示，小智市長是最好、最強、最能夠勝選的候選人，我會全力來幫助他，讓桃園市政可以無縫接軌，讓桃園有下一個黃金10年。」

復工後今天首日上班，媒體會後提問，根據民調，張善政支持度大幅領先林智堅68個百分點，市長怎麼看？

鄭文燦指出:「那不是民調而是網路投票，民調要以民調的規格來進行，目前各種標準民調，看起來小智市長是領先有一小段。我希望這8年的市政成果能夠不只延續，能夠發展得更好。從民調顯示，小智市長是最好、最強、最能夠勝選的候選人，我會全力來幫助他，讓桃園市政可以無縫接軌，讓桃園有下一個黃金10年。」

鄭文燦認為，桃竹是共同生活圈，追求的市政價值也非常類似，2個都是台灣的年輕城市，高科技以及年輕人口都非常多，相信桃竹經驗可以相加、相乘，可以同行致遠，也可以共創雙贏，所以我有信心，我們的選民會支持小智市長。

▲針對媒體提問新竹市長林智堅將成為下屆桃園市長參選人，鄭文燦指出，從民調顯示，小智市長是最好、最強人選，會全力輔選，讓桃園有下一個黃金十年。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲針對媒體提問新竹市長林智堅將成為下屆桃園市長參選人，鄭文燦指出，從民調顯示，小智市長是最好、最強人選，會全力輔選，讓桃園有下一個黃金十年。（圖／記者沈繼昌翻攝）

媒體還提問，林智堅確診後將於6月30日才解隔，張善政現在勤走基層，會不會想說他先奪下了支持度？

鄭文燦說:「其實我們的市政經營都很有經驗，我一點都不擔心，本來民主政治就是一個正常、良性的競爭，這是好事，歡迎張善政來認識桃園。」

媒體還關心，市長之前有提到說林智堅不在桃園政治版圖，那現在有在嗎？

鄭文燦強調，林智堅當時是新竹市長，所以當時大家討論說新竹市長是不是要參加桃園市長的選舉提名等等，我當時回答的是，他目前還是新竹市長，我想經由黨的徵召提名，將來他就會成為候選人，也會成為桃園市長，我想目前接受度蠻高的，這段時間我也問了包括黨職、公職、地方的意見領袖、一般的民眾，我詢問度算蠻廣的，我想接受度是非常高的，我自己曾選舉過，很了解桃園的民意，選民會選擇一個能夠在市政治理上，無縫接軌的年輕市長。

媒體最後提問，民調讓林智堅出線，可是鄭寶清好像有一些意見，覺得好像是您指定接班人的部分？

鄭文燦解釋:「民調是經過中央黨部標準民調，客觀民調來確認的，事實上從民調顯示，小智市長贏過張善政大概有一段差距，我們做了幾次的比較，他領先還在擴大，我想民調是客觀的，對我來講，每一個同志、每一個夥伴都是我最好的朋友，我們桃園隊是一個團隊，一個團隊，一個目標，這樣才能夠確保我們的執政可以延續，這是展現了全黨想贏，我是最想贏的那個，這8年我是用全部的力量投注在市政，一天當作三天用，我也沒有喊過辛苦，也沒有喊過累。」

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