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環保署再頒政令衝擊物價漲聲響起　業者：時機恰當嗎？

▲環保署頒布提供一次性杯子的業者，7月份起有兩個選項新規定，是否自備飲料杯價差達5元，嚴重影響堅持不漲價業者生計。（圖／記者林悅攝，下同）

▲環保署頒布提供一次性杯子的業者，7月份起有兩個選項新規定，是否自備飲料杯價差達5元，嚴重影響堅持不漲價業者生計。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

國內物價受通膨影響漲聲不斷，在漲聲尚未平息之際，環保署再頒一項雪上加霜的政令，要求提供一次性杯子的業者，7月份起調漲價格或吸收成本兩選項，此舉將會衝擊價格的波動，在上一波抗通膨未漲價的「茶魔」再次受到考驗，總店長王賢明表明7月份依然不漲，願與消費者共體時艱，他並質疑實施時機恰當嗎？

國內各行業受到疫情及通膨影響，原物料的價格不斷上揚，各行業的業者為求生存迫不得已也順勢調漲價格因應，卻苦了百姓日漸消瘦的荷包。在青黃不接之際，環保署卻為落實環保意識推廣，頒布一項即將在7月1日起實施的政令，要求提供一次性杯子的業者7月份起有兩個選項新規定。

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▲環保署頒布提供一次性杯子的業者，7月份起有兩個選項新規定，是否自備飲料杯價差達5元，嚴重影響堅持不漲價業者生計。（圖／記者林悅攝，下同）

環保署在一次用產品源頭減量宣導網裡的問答集說明，業者得自行考量其商業需求訂定一次用飲料杯售價，但注意至少自備飲料杯及使用一次用飲料杯之飲料須保持5元（含）以上價差。例如：紅茶若定價為25元，業者可採提供自備飲料杯者5元現金回饋，消費者自備飲料杯購買時實際支付20元，而未自備者仍維持須支付25元；或是提供自備飲料杯者1元現金回饋，消費者自備飲料杯購買時實際支付24元，而未自備一次用飲料杯須付費取得，消費者實際支付29元。

▲環保署頒布提供一次性杯子的業者，7月份起有兩個選項新規定，是否自備飲料杯價差達5元，嚴重影響堅持不漲價業者生計。（圖／記者林悅攝，下同）

茶魔總店長王賢明表示，近期通膨影響原物料漲聲不斷，除各大業者本身受苦外，更衝擊民生消費，對於民眾的荷包更是一大考驗，今年年初各大業者第一波漲價，茶魔總公司逆向操作堅決不漲，願意吸收成本與民眾站在一起。如今環保署頒佈這道政令，若選擇每杯降價5元不漲價的業者難以生存甚至倒閉；若選擇不準備自帶杯的民眾，懲罰性的價差多收5元，對消費者也不公平！更質疑頒布的時機是否恰當。

▲環保署頒布提供一次性杯子的業者，7月份起有兩個選項新規定，是否自備飲料杯價差達5元，嚴重影響堅持不漲價業者生計。（圖／記者林悅攝，下同）

茶之魔手總公司表示，雖然成本增加但願意與民眾站在一起，政令實施起第1個月仍維持現在價格不漲價，自用杯的回饋金遵循政令由原來的3元提升至5元，多出的2元茶魔願意自行吸收，為消費創造小確幸，只是能撐多久，也無法保證了！

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