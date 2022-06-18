疫情衝擊救火車頭工業　花蓮延長建照及雜照期限2年

▲疫情衝擊營建產業，花蓮縣政府宣布延長有效建照及雜照期限2年，協助業者共度難關。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

新冠疫情持續升溫，衝擊營建產業，造成物價波動、營造業物料及人力短缺，影響建築工程施工進度。為體恤面臨困境的營建業，花蓮縣長徐榛蔚決定延長有效建照及雜照期限2年，協助業者共度難關。

為降低工料短缺而衝擊營建業，縣府針對今年內取得建造執照或雜項執照，且依建築法第54條規定申報開工（含展延開工期限）後，仍為有效的建築執照，即日起放寬、延展建築期限2年，且無須另行申請，徐榛蔚希望藉此紓解建築投資業與營建業困境。

▲營建產業向來被稱作火車頭工業,但受疫情持續的影響，造成供應鏈出現斷鏈及減產情況，施工進度延宕。（示意照片）

建設處表示，營建產業向來被稱作火車頭工業，帶動中下游相關產業需求，但受疫情持續的影響，除了國內營建業所需砂石未能即時補充外，建築物的電梯、空調及消防等設備供應鏈也出現斷鏈或減產情況，造成營造成本增加、施工進度延宕。

建設處指出，近年來營造業缺工數明顯偏高，根據行政院主計總處統計，基層技術工及勞力工短缺時間平均3.4個月，營造業空缺人數達2.5萬，空缺率統計至111年上半年度為9.7%，已嚴重影響建築工程施工進度。因此，縣府參照花蓮縣建築管理規則第24條第2項之規定，增加建築物施工期程，協助業者共同度過難關。