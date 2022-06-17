　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「洗屁股被公幹」謔稱胸罩寫小抄　資深良師性騷！校方只記1申誡

▲高雄師一名資深優良老師遭投訴性騷擾。（圖／翻攝自Google地圖）

▲高雄師一名資深優良老師遭投訴性騷擾。（圖／翻攝自Google地圖）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名許姓男教師遭投訴，指他會性騷擾學生，例如對男生說「屁股洗乾淨一點，要被公幹」或公開說「女生很好作弊，把字寫在胸罩內部，要作弊的時候翻一下」等語。該校性平會調查後，認定許姓教師言論不當，但卻沒有學生感到不舒服，所以不構成性騷擾，最後只被記申誡一次。人本基金會認為，這是學校缺乏性平意識的警訊，應鼓勵學生勇於主張權利。

人本基金會接獲投訴，高雄一名許姓男教師擔任高年級導師時，會性騷擾該班五年級學生，經查他還曾獲資深優良老師，經蒐證後，人本在2021年12月向該校檢舉。

▲▼ 女大生七年沒穿內衣。（示意圖／翻攝自Pixabay）

▲男教師公開說，女生很好作弊，把字寫在胸罩內部，要作弊的時候就翻自己的胸罩。（示意圖／翻攝自Pixabay）

錄音檔就提到，許姓教師在班級公開說：「想要作弊的話，什麼都有可能呀，像女生也很好作弊啊，女生把那個字寫在那個胸罩的內部對不對，然後要作弊的時候就像這樣子翻一下自己的胸罩。」也曾對對某女同學說：「你來做我的媳婦。」

指控證據也錄到，許姓教師曾對某男同學說：「那你會被公幹。」該生說：有。老師回：「你那個屁股要洗乾淨一點。」有學生納悶地問：「為什麼要洗乾淨一點？」老師回：「他要被公幹呀！」

他也曾對某男生說：「跟你媽媽借一件胸罩，跟同學借衣服，在園遊會上可以吸引客人…」，還對男同學說過：「你褲子拉那麼高，顯得小雞雞很大。」有學生告知許姓教師，某男同學常把別人騙到廁所後脫其褲子，許姓教師卻說：「你要記得哦，不要被他的甜言蜜語騙到廁所去。現在是脫男生的啊，等他對異性有好奇心的時候，搞不好就開始脫女生的。」

▼校方集合時表示，女同學裙子太短會被性騷擾。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲校方召開性平會，卻沒有學生對於老師言論感到不舒服，教團認為這是性平意識缺乏的警訊。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

人本教育基金會南部辦公室主任張萍表示，經該校性平會調查後，認定老師的確言論不當，但因為沒有學生感到不舒服，所以不構成性騷擾；最後，老師被記申誡一次，要上8小時性平課程。

張萍質疑，為什麼認定不構成性騷擾，還要上性平教育呢？言論不當，可以去上「好好講話正向溝通」課，來學會如何言論得當吧？為何是用性平教育課程呢？可見性平會認為該師性平意識有問題，卻不敢或不肯說出「有性騷擾疑慮」？

張萍指出，接獲檢舉時，學生表示感到不舒服，但是召開性平會時，卻沒有學生感到不舒服。她認為，性平會在判定時，應該同時考量相對人是否處於不利地位，例如師生權力不對等、是否備受暗示導致難以啟齒；如果是，應該有其他評斷的依據，例如更細緻地檢視行為人的言論，以判斷究竟客觀上有沒有性騷擾意涵。綜合以上判斷，我們認為在這個案件中，性平會怯於執行職責。

張萍痛斥，面對老師這樣的言語，學生卻沒有感到不舒服，這是學校性平教育、性平意識缺乏的重大警訊！學校性平會的任務不只是認定事件是不是性騷擾、要不要記個申誡而已，「學生對這件事沒有感覺」本身就是非常嚴重的事情！高雄市教育局和學校性平會應該從此事件探討：學生究竟如何看待這件事？是否會複製、模仿老師的言行，以及認同其背後的價值觀？這又會帶來什麼樣的後果？學校之前有何失職？又該如何改進？給學生的性平教育到底要如何補救？

►惠而浦除濕機超優惠價！設定濕度、室內更舒服

►穿上秒變瘦！纖腰、提臀、沒小腹就靠它

ET快訊
「買給妹子喝有風」與50嵐平起平坐　96店倒光！網：以前超愛
快訊／桃園「2屍3命」冷血棄屍高鐵站　兇嫌投案了
LIVE／輪胎行8死！暖心妹謢姪喪命　外籍男友悲痛現身
大農大富森林園區生態攝影機　意外揪「老色狼猥褻女童」
快訊／柯瑞激動落淚！　首座FMVP到手
陳時中咳到「骨頭痛」！名醫分析2病況：病毒全身性發炎
快訊／勇士封王！　柯瑞砍34分登頂
輪胎行慘案解析！　「6大奪命關鍵」害8命

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／桃園2屍3命棄屍案　兇嫌潛逃泰國終投案...身影曝光

他不想入監50天「偷水果＋香油錢」　躲都更空屋栽了...3條通緝送辦

惡師威脅小一童「午餐吃比我慢就吃雙面膠」　學校竟讓他繼續教

三寶有夠多！北市取締「未禮讓行人」5個月祭8千紅單　最高罰3600

「洗屁股被公幹」謔稱胸罩寫小抄　資深良師性騷！校方只記1申誡

輪胎行大火奪走8至親　屋毀家人亡...屋主手機證件全燒光

印股票換鈔票　美生集團董事長吸金1.4億判刑定讞

輪胎行縱火8死！鐵皮屋「易燒難救蔓延快」　消防局：超危險建築

輪胎行慘案解析！6大奪命關鍵害8命　縱火斷生路...鐵皮結構難搜救

園區架生態攝影機…意外揪「老色狼猥褻女童」！嬤護男友還幫滅證

弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭

孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

竹市輪胎行深夜大火釀8死！ 二兒子跟家人吵架縱火燒全家

柯以柔離婚勝訴！首露面泛淚　遭前夫騙學歷：別塑造我愛錢

逆子縱火燒全家！一家三代8人亡　新竹輪胎行大火全紀錄

妻不堪長期遭家暴持刀殺夫　呆坐現場呢喃：忍無可忍...

粿粿和老公范姜彥豐一起洗澡　見妊娠紋險落淚...爆笑真相小S傻眼

快訊／桃園2屍3命棄屍案　兇嫌潛逃泰國終投案...身影曝光

他不想入監50天「偷水果＋香油錢」　躲都更空屋栽了...3條通緝送辦

惡師威脅小一童「午餐吃比我慢就吃雙面膠」　學校竟讓他繼續教

三寶有夠多！北市取締「未禮讓行人」5個月祭8千紅單　最高罰3600

「洗屁股被公幹」謔稱胸罩寫小抄　資深良師性騷！校方只記1申誡

輪胎行大火奪走8至親　屋毀家人亡...屋主手機證件全燒光

印股票換鈔票　美生集團董事長吸金1.4億判刑定讞

輪胎行縱火8死！鐵皮屋「易燒難救蔓延快」　消防局：超危險建築

輪胎行慘案解析！6大奪命關鍵害8命　縱火斷生路...鐵皮結構難搜救

園區架生態攝影機…意外揪「老色狼猥褻女童」！嬤護男友還幫滅證

二刀流發威！大谷翔平握勝投資格　連11場安打生涯最長

學習歷程檔案遺失「虛擲8千萬公帑」　監察院糾正國教署：要究責

澤倫斯基還在氣！馬克宏硬要「親臉加熊抱」　被擺黑臉畫面尷尬爆

1歲童80%燒燙傷！醫見「特殊條紋」才驚覺是家暴　痛心：往死裡燙

溫馴虎斑狗「遭捅傷」失血躺公園　送醫3根肋骨斷掉！喘息中去世

郭彥均道歉「蘇揆很冤枉」　蘇貞昌：大家一起團結對抗疫情

大陸第三艘航空母艦下水！命名「福建艦」配備電磁彈射

台灣列主要非北約盟友！美參議員提法案　台灣關係法43年最大調整

湯瑪士獲選PLG年度防守球員　高國豪入選年度防守第一隊

快訊／桃園2屍3命棄屍案　兇嫌潛逃泰國終投案...身影曝光

社會熱門新聞

新婚男警帶同事回家作客　老婆被睡3次崩潰了

輪胎行大火妹護姪兒亡　IG一心願曝

6歲幼女招魂「找不到路」擲筊10分鐘叫不回

派出所夜間傳槍響！警局高官來督勤

火燒輪胎行8死　護樹老娘：住這房是不留活路

輪胎行長子1人獨拜8至親　親屬靈前崩潰痛哭

輪胎行若都更破4千萬　逆子喪繼承權

7歲兒早上畢典！晚上陳彥翔親手燒死他

逆子討50萬創業嫌不夠　父怨1件事

陳家長媳胞妹哭癱悲問：會判他死刑嗎？

輪胎行逆子「迷手遊爭家產」　辯原只想嚇人：菸頭不小心掉了

潑汽油拉扯間打火機掉落　陳彥翔作勢嚇父親釀禍

弟弟燒死8至親　兇嫌哥哥「全套隔離衣」靈堂痛哭

警稱呼阿嬤遭投訴　50歲婦嗆：我很時尚

更多熱門

相關新聞

派出所夜間傳槍響！警局高官來督勤

派出所夜間傳槍響！警局高官來督勤

高雄市三民二分局鼎山派出所驚傳槍響！一名員警在清槍時，未取出彈夾不慎誤觸扳機，子彈擊發在清槍桶裡面，所幸沒有造成人員傷亡。而這起誤觸擊發意外發生時，剛好高雄市警察局警政監到派出所督勤，當場聽聞槍響，立刻回報處理。分局將依照規定予以記過處分。

700坪無印良品岡山店3大亮點公開

700坪無印良品岡山店3大亮點公開

張亞中：若當選，宣布高雄為非戰和平區

張亞中：若當選，宣布高雄為非戰和平區

高雄男專挑夜市周遭行竊　拖鞋太搶眼露餡

高雄男專挑夜市周遭行竊　拖鞋太搶眼露餡

實拿40坪在高雄蛋黃區有多難？　內行曝：放棄一條件房價少7位數

實拿40坪在高雄蛋黃區有多難？　內行曝：放棄一條件房價少7位數

關鍵字：

高雄人本教育基金會性騷擾資師優良老師教育局申誡

讀者迴響

熱門新聞

新婚男警帶同事回家作客　老婆被睡3次崩潰了

快訊／吳宗憲父病逝！享耆壽90歲

輪胎行大火妹護姪兒亡　IG一心願曝

媳夾菜婆婆秒制止　公公神回一句嗆爆

6歲幼女招魂「找不到路」擲筊10分鐘叫不回

裝冷氣「危險施工7000元」！他再問一間：免費裝

派出所夜間傳槍響！警局高官來督勤

台中醉婦「爬」進居酒屋　跪姿露乳尷尬了

火燒輪胎行8死　護樹老娘：住這房是不留活路

韓綜再破尺度！床上嬌喘「輕一點」全播出

輪胎行長子1人獨拜8至親　親屬靈前崩潰痛哭

輪胎行若都更破4千萬　逆子喪繼承權

好市多上架夯鞋　網見價錢吐血了

銀行開戶別選木頭章　行員曝2危機

二次確診女1原因控1922廢物：我要出門

更多

最夯影音

更多
弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭

弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭
孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面