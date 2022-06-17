「洗屁股被公幹」謔稱胸罩寫小抄　資深良師性騷！校方只記1申誡

▲高雄師一名資深優良老師遭投訴性騷擾。（圖／翻攝自Google地圖）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名許姓男教師遭投訴，指他會性騷擾學生，例如對男生說「屁股洗乾淨一點，要被公幹」或公開說「女生很好作弊，把字寫在胸罩內部，要作弊的時候翻一下」等語。該校性平會調查後，認定許姓教師言論不當，但卻沒有學生感到不舒服，所以不構成性騷擾，最後只被記申誡一次。人本基金會認為，這是學校缺乏性平意識的警訊，應鼓勵學生勇於主張權利。

人本基金會接獲投訴，高雄一名許姓男教師擔任高年級導師時，會性騷擾該班五年級學生，經查他還曾獲資深優良老師，經蒐證後，人本在2021年12月向該校檢舉。

▲男教師公開說，女生很好作弊，把字寫在胸罩內部，要作弊的時候就翻自己的胸罩。（示意圖／翻攝自Pixabay）

錄音檔就提到，許姓教師在班級公開說：「想要作弊的話，什麼都有可能呀，像女生也很好作弊啊，女生把那個字寫在那個胸罩的內部對不對，然後要作弊的時候就像這樣子翻一下自己的胸罩。」也曾對對某女同學說：「你來做我的媳婦。」

指控證據也錄到，許姓教師曾對某男同學說：「那你會被公幹。」該生說：有。老師回：「你那個屁股要洗乾淨一點。」有學生納悶地問：「為什麼要洗乾淨一點？」老師回：「他要被公幹呀！」

他也曾對某男生說：「跟你媽媽借一件胸罩，跟同學借衣服，在園遊會上可以吸引客人…」，還對男同學說過：「你褲子拉那麼高，顯得小雞雞很大。」有學生告知許姓教師，某男同學常把別人騙到廁所後脫其褲子，許姓教師卻說：「你要記得哦，不要被他的甜言蜜語騙到廁所去。現在是脫男生的啊，等他對異性有好奇心的時候，搞不好就開始脫女生的。」

▲校方召開性平會，卻沒有學生對於老師言論感到不舒服，教團認為這是性平意識缺乏的警訊。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

人本教育基金會南部辦公室主任張萍表示，經該校性平會調查後，認定老師的確言論不當，但因為沒有學生感到不舒服，所以不構成性騷擾；最後，老師被記申誡一次，要上8小時性平課程。

張萍質疑，為什麼認定不構成性騷擾，還要上性平教育呢？言論不當，可以去上「好好講話正向溝通」課，來學會如何言論得當吧？為何是用性平教育課程呢？可見性平會認為該師性平意識有問題，卻不敢或不肯說出「有性騷擾疑慮」？

張萍指出，接獲檢舉時，學生表示感到不舒服，但是召開性平會時，卻沒有學生感到不舒服。她認為，性平會在判定時，應該同時考量相對人是否處於不利地位，例如師生權力不對等、是否備受暗示導致難以啟齒；如果是，應該有其他評斷的依據，例如更細緻地檢視行為人的言論，以判斷究竟客觀上有沒有性騷擾意涵。綜合以上判斷，我們認為在這個案件中，性平會怯於執行職責。

張萍痛斥，面對老師這樣的言語，學生卻沒有感到不舒服，這是學校性平教育、性平意識缺乏的重大警訊！學校性平會的任務不只是認定事件是不是性騷擾、要不要記個申誡而已，「學生對這件事沒有感覺」本身就是非常嚴重的事情！高雄市教育局和學校性平會應該從此事件探討：學生究竟如何看待這件事？是否會複製、模仿老師的言行，以及認同其背後的價值觀？這又會帶來什麼樣的後果？學校之前有何失職？又該如何改進？給學生的性平教育到底要如何補救？