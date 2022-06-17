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社會 社會焦點 保障人權

資深良師稱「女生胸罩寫小抄」只記1申誡！　教育局下令重新調查

▲▼ 女大生七年沒穿內衣。（示意圖／翻攝自Pixabay）

▲高雄一名資深優良教師竟當眾稱「女生很好作弊，把字寫在胸罩內部」。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名許姓男教師遭投訴會向學生性騷擾，例如對男生說「屁股洗乾淨一點，要被公幹」或公開說「女生很好作弊，把字寫在胸罩內部，要作弊的時候翻一下」等語。該校性平會調查後，認定許姓教師言論不當，但卻沒有學生感到不舒服，所以不構成性騷擾，最後只被記申誡1次。但此決定被打臉，市府教育局表示，將依照教團所提供事證，函請校方依法重新調查。

教育局表示，該所學校於2021年12月24日接獲人本教育基金會檢舉，學校教師疑涉對學生有言語性騷擾情形，學校於當天即完成校安通報，後續並召開性別平等教育委員會，並籌組調查小組調查。案經學校於2022年3月份調查完成，雖認定該師性騷擾不成立，惟言論確有用詞不當之處，經學校教師成績考核委員會予懲處申誡。

▲高雄師一名資深優良老師遭投訴性騷擾。（圖／翻攝自Google地圖）

▲高雄師一名資深優良老師遭投訴性騷擾。（圖／翻攝自Google地圖）

教育局於2022年5月9日發函人本教育基金會，如針對本案性別事件有新事證、新證據，請提供予教育局。現依人本教育基金會所提供之事證，教育局將函請學校依據性別平等教育法第32條規定重新調查，保護當事人權益。

教育局指出，已責請學校依據性別平等教育法第17條規定，除應將性別平等教育融入課程外，每學期應實施性別平等教育相關課程或活動至少4小時，並持續宣導身體界限及自我保護觀念，營造友善安全學習環境。

人本教育基金會接獲投訴，高雄一名許姓男教師擔任高年級導師時，會性騷擾該班五年級學生，經查他還曾獲資深優良老師，經蒐證後，人本在2021年12月向該校檢舉。

▲桃園市1名外籍女看護工照顧八旬張姓阿公，但女看護工指控阿公在去年底、今年2月對她襲胸、摸大腿性騷擾提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲高雄資深良師對男同學說「屁股洗乾淨一點，要被公幹」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

錄音檔就提到，許姓教師在班級公開說：「想要作弊的話，什麼都有可能呀，像女生也很好作弊啊，女生把那個字寫在那個胸罩的內部對不對，然後要作弊的時候就像這樣子翻一下自己的胸罩。」也曾對對某女同學說：「你來做我的媳婦。」

指控證據也錄到，許姓教師曾對某男同學說：「那你會被公幹。」該生說：有。老師回：「你那個屁股要洗乾淨一點。」有學生納悶地問：「為什麼要洗乾淨一點？」老師回：「他要被公幹呀！」

▲胸罩,內衣。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲資深良師要男同學跟媽媽借胸罩，「在園遊會上可以吸引客人」。（圖／取自免費圖庫pexels）

他也曾對某男生說：「跟你媽媽借一件胸罩，跟同學借衣服，在園遊會上可以吸引客人…」，還對男同學說過：「你褲子拉那麼高，顯得小雞雞很大。」有學生告知許姓教師，某男同學常把別人騙到廁所後脫其褲子，許姓教師卻說：「你要記得哦，不要被他的甜言蜜語騙到廁所去。現在是脫男生的啊，等他對異性有好奇心的時候，搞不好就開始脫女生的。」

人本教育基金會南部辦公室主任張萍表示，經該校性平會調查後，認定老師的確言論不當，但因為沒有學生感到不舒服，所以不構成性騷擾；最後，老師被記申誡一次，要上8小時性平課程。她質疑，接獲檢舉時，學生表示感到不舒服，但是召開性平會時，卻沒有學生感到不舒服，質疑師生權力不對等、是否備受暗示導致難以啟齒。

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