學生確診「今大增8243例」總數31.9萬！　全台3562校停課

▲教育部指出，全台目前有3562校停課。（圖／記者湯興漢攝）



記者許展溢／台北報導

教育部今（20日）晚公布全台學生確診總數累計319814例，相比昨天單日增2076例，今大增8243例，其中又以國小最多3761例，其次為幼兒園2093例。全台全校或部分班級暫停實體課程有3562校。

教育部指出，大專院校今新增686例確診、高中924例、國中779例、國小3761例和幼兒園2093例，總數達319814例，包含本土319097、境外717例。

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教育部提到，受疫情影響暫停實體課程，依據各縣市政府教育局及各大專校院回報，截至今下午3時止，統計有新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、南投縣、金門縣、連江縣、澎湖縣計22縣市。

教育部說明，採「全校」暫停實體課程，計3007所園校（含幼兒園1115所、國小1287校、國中349校、高級中等學校142校、大專校院114校）。採「部分班級」暫停實體課程，計555所園校（含幼兒園188所、國小 222校、國中56校、高級中等學校 70校、大專校院19校）。