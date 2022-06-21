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批蔡政府「高教公共化」跳票　高教工會籲嚴正拒絕「公校減招」

▲▼高教公會批評蔡政府「高教公共化」承諾跳票，並呼籲嚴正拒絕私校資方團體勒索「公校減招」訴求。（圖／高教工會提供）

▲高教公會批評蔡政府「高教公共化」承諾跳票，呼籲嚴正拒絕私校資方團體勒索「公校減招」訴求。（圖／高教工會提供）

記者許敏溶／台北報導

蔡英文總統在2012年競選總統時曾發布，長期達成公立院校學生數過半的目標，高教工會今（21日）指出，10年過去，目前三個孩子中僅有一個念公立學校，很遺憾已經跳票，未來10年恐怕也難以達成，而日前私校資方團體提出「公校減招」是搞錯方向，政府應嚴正拒絕，並拿出具體政策儘速落實「高教公共化」承諾。

高教工會組織部主任林柏儀指出，蔡英文總統在2012年第一次競選總統時曾發佈「十年政綱」，明確提到高教政策改革方向，包括長期達成公立院校學生數過半的目標，但現在10過去，根據調查發現，2021年大一的22.3萬名學生中，只有7.5萬人、33.6％念公立，等於3個孩子中僅有一個念公立，蔡政府達成公校生過半目標，迄今恐已淪為跳票，也感到非常遺憾。

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▲▼高教公會批評蔡政府「高教公共化」承諾跳票，並呼籲嚴正拒絕私校資方團體勒索「公校減招」訴求。（圖／高教工會提供）

▲林柏儀指出，公立大學新生出現性別失衡趨勢。（圖／高教工會提供）

林柏儀表示，進一步觀察數據發現，目前不但念公立大的學生比例仍嚴重偏低，公立大學新生竟出現「性別失衡」趨勢，公立大學新生中男性佔比不但高於女性，而且過去10年來竟有連年攀高趨勢，私校未必不好，但教育部長期給公校較多資源，公立大學教育資源是私校兩倍，私校學費卻是公立大學一倍，反映出教育資源分配及性別平等惡化狀況。

此外，近來私校資方團體與台灣民眾黨立院黨團提議「因應少子女化、顧及私校生存，政府應同步推動『公校減招』及『調漲學費』」訴求，林柏儀指出強調：「這不是事實」，因為根據教育部資料，大一新生10年後、2032年，下降到19.9萬人，人數是緩降，而根據推估，15年後也只有3成8孩子能念公立大學，但政府卻不出來駁斥上述說法，「這算是給下一代的承諾嗎？」


因此，高教工會提出推動「擴大高等教育公共化程度」及「教育品質與機會平等」的高教政策主張，在擴大高等教育公共化程度部分，首先是逐步調整公立及私立院校的學生比例，長期達成公立院校學生數過半目標，其次是公立大學應提供一定名額及學費優惠或獎學金，優先招收在地高中職畢業生，接著是因應少子化形成的私校退場趨勢，協助私立院校轉型、整併與退場，在過程中確保學生及教師權益。

至於教育品質與機會平等部分，高教工會建議，教育經費應公平合理配置，縮短城鄉差距，促進學校教育均優化，另教育資源分享不應因一般與特殊、升學與職業教育而有所差別，並協助經濟、文化、族群、性別、地域理等相對不利的學生，完成依法應享的教育，有利於階級流動，讓下一代有公平發展機會。

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