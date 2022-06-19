　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／高教「死亡交叉」出現了！大一生未來估年減2900人

▲▼台大椰林大道與總圖。（圖／記者許敏溶攝）

▲受少子化影響，教育部預估未來16學年，大一學生年減2900人。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

受少子化海嘯影響，國內不少私立大專校院紛紛傳出停招或停辦消息。根據教育部最新針對各教育階段學生數預測結果，111學年起，大一學生數將超越高中學生生源，出現死亡交叉，而未來16學年間，大一學生數平均年減2900人，大學學生數平均年減8700人，預計到126學年，學生數將減少到剩下84.7萬人，對於招生日益艱辛的大學來說，無異雪上加霜。

受少子化影響生源，最近幾年大專校院招生狀況不佳，少數私校甚至出現1系只剩下1名學生的窘境，私校也紛紛傳出停招或停辦消息，而從教育部最新公布「111-126學年度各教育階段學生數預測報告」資料，顯示未來對大專校院衝擊更大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據最新資料，教育部指出，預測111學年起，大一學生數將超越高中學生生源，預估未來16學年，大一學生平均年減 2900人或1.5%，略高於去年公布的年減2800人，另教育部預計未來17學年，大學畢業生數平均年減1千人或0.5%。

▲▼受少子化影響，教育部預估，未來16學年，從國小到大學各教育階段學生人數均大減，國小學生更平均年減2萬人。（圖／教育部提供）

▲教育部預估未來16學年，大一學生數平均年減2900人。（圖／教育部提供）※點圖放大

回顧過去26學年間大一學生數，教育部指出，104學年前，因未受少子化影響，大一生人數維持在27萬到27.8萬人左右，107學年後持續減少，預計從114學年起，大一生人數將跌破20萬人，而117學年又逢虎年效應，人數減至 17.7 萬人低點，119學年碰上建國百年及龍年婚育潮，則將帶動大一生人數轉增到21.5 萬人，其後數年大一生人數雖然因生肖效應起伏，但預估人數都維持在17萬至21萬人；預測126學年大一生人數17.7萬人，較100學年減少9.9萬人或 35.9%；而預計未來16學年，大一生人數平均年減 2900人或1.5%。

至於國中生人數部分，教育部表示，同樣因為少子女化呈遞減趨勢，預計未來16學年，國中一年級學生及畢業生，平均分別年減 2700人及3400人（2.0%），也因此，預計126學年國中學生數，將減少到剩下44.6萬人，而預估未來16 學年，國中學生平均年減8800人。

高中生部分同樣受少子化海嘯影響，教育部表示，預計到126學年，高中一年級學生及畢業生平均年減 3800人及 3600 人，減幅均為2.1%，高中生總數將減少到46.3萬人，而未來16學年，平均年減 1萬400人或1.9%。

▲▼受少子化影響，教育部預估，未來16學年，從國小到大學各教育階段學生人數均大減，國小學生更平均年減2萬人。（圖／教育部提供）

▲我國出生人口趨勢變化。（圖／教育部提供）

►優格「用咬的」，當宵夜也沒罪惡感

ET快訊
長壽卻折磨！阿公身上3大洞「深到快摸到骨」　護理師求放手
陸生淚謝台灣恩情　「我一定回來看妳」逼哭13萬人
8死輪胎行花束排到隔壁　卡片內容超淚崩
Netflix影集驚傳死亡車禍！　2演員當場慘死
被拐25年當億萬富翁養子！他找回親生父母　也是千萬富豪
Ella生日還要工作「Selina、田馥甄突現身」　當場感動
重機騎士逆撞機車1死1重傷　他等紅燈嚇到「抖一下」
林襄泡湯「浴衣滑落」影片瘋傳！　網嗨喊：看到了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

威力彩衝5.9億　「4星座、4生肖」財運旺翻天

長壽卻折磨！阿公身上3大洞「深到快摸到骨」　護理師求放手

午後雷雨擴大時間曝　颱風季將登場

「買二送一」卻收3碗錢！網見布條5字酸爆　魏姐包心粉圓回應了

先酸「台灣活在平行時空」！醫再駁無敵星：多次感染後遺症不小

小心荷包失血！　這管道催繳國道通行費「是詐騙」 　

「長榮城市觀光馬拉松」10／23開跑！每跑1公里就送100哩程

獨／高教「死亡交叉」出現了！大一生未來估年減2900人

獨／少子化海嘯「國小生年少2萬人」　118學年學生數估跌破百萬

她點黑鮪魚下腹肉　店家2次都給赤身！怒批：沒良心想糊弄外行

貓管嚴！抓包奴才晚歸　主子發「嗩吶聲」狂碎念

心碎父穿焦黑藍白拖守夜　打臉逆子謊稱不小心起火

店員結帳萌問「這樣多少」　兩男相視...愣2秒笑噴淚

眾量級家寧「跟男網紅出國」被抓包！ 掀網熱議：演哪一齣

陶晶瑩小黃嗨唱「被打賞1100元」　一脫口罩..司機尖叫：原唱欸！

「朱九」繼子被撞昏迷！　11惡棍殺人未遂罪送辦

Jessica「誤傳飛吻」給隊友老公XD　當隊長狂練《OKAY》..吳謹言：要瘋了

炎亞綸開球「先檢查土質(?)」XD　再被問顏佑庭...無奈：我都膩了

硬要邀請巨大哆啦A夢進家門　臘腸賣力拖：別這麼客氣嘛～

泰巨蟒對貓「死亡纏繞」　工人驚險救援助牠脫困

威力彩衝5.9億　「4星座、4生肖」財運旺翻天

長壽卻折磨！阿公身上3大洞「深到快摸到骨」　護理師求放手

午後雷雨擴大時間曝　颱風季將登場

「買二送一」卻收3碗錢！網見布條5字酸爆　魏姐包心粉圓回應了

先酸「台灣活在平行時空」！醫再駁無敵星：多次感染後遺症不小

小心荷包失血！　這管道催繳國道通行費「是詐騙」 　

「長榮城市觀光馬拉松」10／23開跑！每跑1公里就送100哩程

獨／高教「死亡交叉」出現了！大一生未來估年減2900人

獨／少子化海嘯「國小生年少2萬人」　118學年學生數估跌破百萬

她點黑鮪魚下腹肉　店家2次都給赤身！怒批：沒良心想糊弄外行

柯文哲主建興建金廈大橋　許智傑批萬萬不可：引狼入室的道路

男報警稱想不開...竟將巡邏車撞進水溝！蛇行撞電桿引擎冒白煙

俄傳損失5萬兵力「傘兵大量傷亡」　普丁開除空降部隊指揮官

美股標普創疫情以來最大周跌幅　美銀給了3個關鍵買點

嬰幼兒BNT、莫德納該打哪款？疫苗效力高嗎？　4大重點QA一次看

每天上班「自慰」半小時！女導演實施超狂福利1年　讚嘆成效驚人

台積電股東數破137萬人創新高　小股民選「這一天」搶進買零股

康崔拉斯兄弟捕手同場　首打席擁抱感動一幕差點落淚

室友猛堆垃圾「宿舍果蠅狂飛」　男大生怕爆：他曾丟在別人床上

河南村鎮銀行非法吸金！防取錢苦主「被紅碼」　股東公司多人被捕

畫面曝光！未穿防具跳入鱷魚池　悲痛父奪回「2歲愛女頭顱」

生活熱門新聞

滾床4次「男友形狀太特殊」　她撕裂痛爆！

她賺8萬仍月光　聽友存款秒後悔

沒好市多會員卡！情侶靠「3個字」直接入場

外出保平安7祕笈　到餐廳先做這件事

許藍方認了戶頭剩7926：描述事實

她點黑鮪魚下腹肉　店家「糊弄外行」2次都給赤身

宜蘭伯開車買菜　車價曝光網喊：阿公好

午後3地變天　雨區擴大時間曝

車停白線被開罰　警：斜停就違規

人夫討啪「10次被拒9次」無性生活4年　網曝真相

狂開罰單被投訴　他反嗆討卡爹賽

Novavax最快7月開打！「最好的新冠疫苗」6QA一次看

BA.4、BA.5可能已進來　醫籲做1件事

高教危機！大一生未來估年減近3千人

更多熱門

相關新聞

獨／少子化海嘯　國小生1年少2萬人

獨／少子化海嘯　國小生1年少2萬人

少子化海嘯持續衝擊，而且未來影響加遽，根據教育部最新針對各教育階段學生數預測結果出爐，預估111學年至126學年的未來16學年，從國小到大學各教育階段學生人數均大減，國小學生更平均年減2萬人，比去年預測年減1.6萬人又增加25%，118學年國小學生數預估將跌破百萬人，126學年更將降至86.7萬人。

永春國小最後畢典　師生一同告別

永春國小最後畢典　師生一同告別

學生單日+2693、4395所園校停課

學生單日+2693、4395所園校停課

學生單日+5154、4381所園校停課

學生單日+5154、4381所園校停課

教長：不能讓孩子背學貸到品質不好學校

教長：不能讓孩子背學貸到品質不好學校

關鍵字：

少子化教育部高中生大學生大學倒閉

讀者迴響

熱門新聞

房仲叫你自己看！租客燒炭屋2年不熄燈　掛售1個月就成交

AV女優娃娃火大開戰吳夢夢

恩恩爸：侯友宜痛哭代宣布去當天使了　當下我很震撼

滾床4次「男友形狀太特殊」　她撕裂痛爆！

拜登騎自行車摔倒　並未受傷

具俊曄甜曝重逢後「大S第一反應」

八點檔她好眼熟...竟是35年前最紅童星

高麗菜輸了！「高纖維蔬果排行」出爐　第1名還能治咳嗽

彰化3兄弟餓成皮包骨　導演：社會安全網破洞

洗衣機「1步驟」很多人漏做　內行搖頭

她賺8萬仍月光　聽友存款秒後悔

沒好市多會員卡！情侶靠「3個字」直接入場

50名比基尼辣妹高雄街頭騎單車　民眾眼睛大吃冰淇淋

余皓然校花女兒挨酸「學校有錢就能進」！回應超高EQ

愛吃冰…月經來痛爆？兩派網友戰翻　婦科醫「6個字解答」

更多

最夯影音

更多
貓管嚴！抓包奴才晚歸　主子發「嗩吶聲」狂碎念

貓管嚴！抓包奴才晚歸　主子發「嗩吶聲」狂碎念
心碎父穿焦黑藍白拖守夜　打臉逆子謊稱不小心起火

心碎父穿焦黑藍白拖守夜　打臉逆子謊稱不小心起火

店員結帳萌問「這樣多少」　兩男相視...愣2秒笑噴淚

店員結帳萌問「這樣多少」　兩男相視...愣2秒笑噴淚

眾量級家寧「跟男網紅出國」被抓包！ 掀網熱議：演哪一齣

眾量級家寧「跟男網紅出國」被抓包！ 掀網熱議：演哪一齣

陶晶瑩小黃嗨唱「被打賞1100元」　一脫口罩..司機尖叫：原唱欸！

陶晶瑩小黃嗨唱「被打賞1100元」　一脫口罩..司機尖叫：原唱欸！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面