獨／高教「死亡交叉」出現了！大一生未來估年減2900人

▲受少子化影響，教育部預估未來16學年，大一學生年減2900人。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

受少子化海嘯影響，國內不少私立大專校院紛紛傳出停招或停辦消息。根據教育部最新針對各教育階段學生數預測結果，111學年起，大一學生數將超越高中學生生源，出現死亡交叉，而未來16學年間，大一學生數平均年減2900人，大學學生數平均年減8700人，預計到126學年，學生數將減少到剩下84.7萬人，對於招生日益艱辛的大學來說，無異雪上加霜。

受少子化影響生源，最近幾年大專校院招生狀況不佳，少數私校甚至出現1系只剩下1名學生的窘境，私校也紛紛傳出停招或停辦消息，而從教育部最新公布「111-126學年度各教育階段學生數預測報告」資料，顯示未來對大專校院衝擊更大。

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根據最新資料，教育部指出，預測111學年起，大一學生數將超越高中學生生源，預估未來16學年，大一學生平均年減 2900人或1.5%，略高於去年公布的年減2800人，另教育部預計未來17學年，大學畢業生數平均年減1千人或0.5%。

▲教育部預估未來16學年，大一學生數平均年減2900人。（圖／教育部提供）※點圖放大

回顧過去26學年間大一學生數，教育部指出，104學年前，因未受少子化影響，大一生人數維持在27萬到27.8萬人左右，107學年後持續減少，預計從114學年起，大一生人數將跌破20萬人，而117學年又逢虎年效應，人數減至 17.7 萬人低點，119學年碰上建國百年及龍年婚育潮，則將帶動大一生人數轉增到21.5 萬人，其後數年大一生人數雖然因生肖效應起伏，但預估人數都維持在17萬至21萬人；預測126學年大一生人數17.7萬人，較100學年減少9.9萬人或 35.9%；而預計未來16學年，大一生人數平均年減 2900人或1.5%。

至於國中生人數部分，教育部表示，同樣因為少子女化呈遞減趨勢，預計未來16學年，國中一年級學生及畢業生，平均分別年減 2700人及3400人（2.0%），也因此，預計126學年國中學生數，將減少到剩下44.6萬人，而預估未來16 學年，國中學生平均年減8800人。

高中生部分同樣受少子化海嘯影響，教育部表示，預計到126學年，高中一年級學生及畢業生平均年減 3800人及 3600 人，減幅均為2.1%，高中生總數將減少到46.3萬人，而未來16學年，平均年減 1萬400人或1.9%。

▲我國出生人口趨勢變化。（圖／教育部提供）