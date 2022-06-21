恩恩「消失的81分鐘」錄音檔全曝光　衛生所鬼打牆害死2歲童

圖、文／鏡週刊

新北市2歲男童恩恩不幸染疫身亡，成為國內首位兒童確診新冠肺炎死亡的案例，事後恩恩的父親要求新北市政府公布所有求救的錄音檔還原真相，卻遭百般刁難，一再以事涉個資阻撓。本刊日前收到11個錄音檔，發現全案最致命的關鍵在於候市府政策錯誤，自創獨步全台的「確診者要衛生單位同意才能派救護車」規定，恩恩的媽媽在恩恩確診後，按規定急電衛生所卻沒人接電話，才3度向新北消防局119勤務中心求救，消防局第一時間打給衛生所也沒人接聽，過了26分鐘才找到人，不料，對方卻在程序上鬼打牆，態度輕率，導致恩恩送醫延誤81分鐘喪命，整起事件根本是侯市府官僚冷血、政策殺人。





[廣告]請繼續往下閱讀...

▲新北市長侯友宜在恩恩案發生後屢遭質疑有嚴重疏失，至今真相未明，圖為5月15日侯與衛生局長陳潤秋視查防疫。（圖／鏡週刊提供，下同）

恩恩不幸過世後，他的父親要求新北市政府公布所有報案錄音檔以還原真相，但新北市政府卻一再以事涉個資為由百般阻撓。本刊日前接獲11段錄音檔，聽取全部內容後經反覆查證及比對相關人的說法，確認其真實性並基於公共利益，認為「唯有公開真相，才不會犧牲無辜的人、讓隱瞞真相之人踩在別人身上往上走。」因此決定完整刊出全部音檔譯文。

從錄音檔中可清楚聽見，恩恩的生命隨著恩恩媽發抖哽咽的哭聲，在求救電話聲中逐漸走向盡頭。4月14日晚間7點26分，錄音檔最後錄下救護車的鳴笛聲，以及消防員語氣急促卻又無奈地回報：「2歲、意識不清、臉色發紺，給予氧氣，血氧80，學長我們到雙和醫院了。」到院前已命危的恩恩，在急救6天後不幸離世。

▲恩恩爸為查明是誰害兒子喪命，要求新北市提供全案錄音檔卻遭拒。

錄音內容也顯示，根本沒有候市府先前聲稱錄到任何可能涉及個資的背景音，反而是恩恩媽3度急電119的過程中，突顯侯市府政策的兩大致命錯誤，一是新北消防局受限於侯市府獨步全台的「確診者要衛生局同意才能派救護車」政策，二是市府引以為豪的防疫派遣中心，根本是空話。

還原4月14日晚間6點恩恩媽的求救電話，當時恩恩已意識不清，消防員接獲報案後急得像熱鍋上的螞蟻，不停地打電話給中和衛生所與衛生局，卻不斷聽到總機傳來語音：「現在是下班時間，請於上班時間再來電」，改打分機9也沒人接聽，直到過了26分鐘衛生局終於有人接通電話。

這過程曝露出新北衛生所與衛生局不僅沒人值班及時接聽電話，也沒有設專線與消防局對接，導致消防局不能在第一時間派出救護車及時搶救生命。錄音也顯示消防局一度等不及，直接違反侯市府政策，跳過衛生局打電話給雙和醫院要收治恩恩，卻踢到鐵板，被醫院以須聯絡感控（感染控制中心）拒收。

▲錄音檔顯示，新北衛生局在恩恩案中人手不足，且態度消極。

這段錄音檔被資深媒體人周玉蔻在政論節目上公布，沒想到新北市長侯友宜並未正面回應，反而把責任推給檢調，強調要由司法單位釐清事實，20日甚至傳出洩露錄音檔的消防人員已自首，大有將焦點轉移至誰洩密的意味，與先前侯友宜宣示支持消防局去告爆料者捍衛清白的態度如出一轍，始終迴避恩恩爸的訴求，就是不肯公布錄音檔。



【點擊看完整全文】



更多鏡週刊報導

【全文】恩恩案心碎錄音檔全曝光 候市府政策殺人

【恩恩音檔全曝光1】「我兒子現在全身發紫斑」 冷血衛生局官僚竟回：就請她稍等吧

【恩恩音檔全曝光2】一通電話戳破侯市府謊言 還原消防局急電衛生所錄音