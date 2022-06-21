　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

29歲女酒駕撞死工人　熱褲現場「露屁蛋」曝！醉晃吼警：不用啦

記者黃翊婷／綜合報導

29歲林姓女子酒後駕駛超過200萬元的BMW敞篷車，行經新北市淡水區民權路時，高速撞上方姓工人，導致對方傷重不治，肇事後一度還不肯下車。有目擊民眾拍下現場畫面，影片中，只見穿著熱褲的林女疑似醉到站不太穩，同車的黃姓女子摟著她，還不忘回頭與警方大聲爭執，接著兩人抱成一團似乎在低頭說話，彷彿完全沒有意識到已經闖下大禍。

竹圍酒駕女撞死義交。（圖／網友提供）

▲黃女（左，牛仔短褲者）摟著林女（右，黑色短褲者），一度還大聲吼了警員一句「不用啦」。（圖／網友提供，下同）

據了解，林女事發前曾在台北市區與朋友喝酒，21日凌晨2時許她駕駛BMW敞篷車載著黃女（28歲）準備返回位於淡水的住家，結果在行經新北市淡水區民權路與民族路口時，直接撞進鋪路工程的施工現場，再撞上方姓工人（54歲）。方姓工人當時正在指揮交通，還來不及反應就被撞飛，送醫急救仍因傷重宣告不治。

然而，林女肇事之後不僅沒有下車，反而還繼續開車往前移動，一旁的工人見狀立即開來工程車擋住去路。由於事發地點就在竹圍派出所前，工人攔下林女之後聞到濃濃酒味，立即向警方求助。

竹圍酒駕女撞死義交。（圖／網友提供）

▲遭撞的工人送醫急救仍因傷重宣告不治。

還有目擊民眾拍下現場畫面，只見林女疑似醉到站不穩，全程倚靠黃女攙扶；而黃女一邊扶著林女，一邊回頭與警員大聲爭執，不僅大力甩手，還大聲喊了一句「不用啦」，吵完之後兩人就在路邊抱成一團，低著頭說話，還一直晃來晃去，彷彿完全沒有意識到已經闖下大禍，毫不在乎的態度連路人都看不下去，直呼「不能原諒」。

▲▼林女酒後開著敞篷車，行經淡水民權路時撞死義交。（圖／記者游宗樺攝）

▼▲林女駕駛的車輛嚴重毀損，可見當時撞擊力道有多大。（圖／記者游宗樺攝，下同）

▲▼林女酒後開著敞篷車，行經淡水民權路時撞死義交。（圖／記者游宗樺攝）

警方將兩人帶回派出所，經檢測林女的吹氣酒精濃度高達0.77mg/l，她坦承事發之前有喝了幾杯紅酒，訊後被依公共危險、過失致死罪嫌送辦；同車的黃女則被依《道路交通管理處罰條例》裁處6000元至1萬5000元罰鍰。

▼黃女扶著林女進入派出所。

▲▼林女酒後開著敞篷車，行經淡水民權路時撞死義交。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼林女酒後開著敞篷車，行經淡水民權路時撞死義交。（圖／記者游宗樺翻攝）

● 飲酒過量，有礙健康。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

►型男養成術快學！領帶、袖扣超便宜

ET快訊
29歲女「酒駕撞死工人」起底！　月入千萬曬美鈔炫富：有錢能任
「消失的81分鐘」錄音檔全曝光　恩恩爸哽咽回應
2歲童恩恩「消失的81分鐘」　錄音檔全曝光
皮包骨三兄弟老大病逝　導演列10疑點：輕生？看到這句話哭了
29歲女酒駕撞死工人　熱褲現場「露屁蛋」曝！醉晃吼警：不用啦
29歲女凌晨酒駕奪命！「百萬敞篷車」衝鋪路工地　工人被撞慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

29歲女「酒駕撞死工人」起底！　月入千萬曬美鈔炫富：有錢能任性

龍巖涉詐騙！狂打「安藤忠雄作品」吸金160億　遭爆是騙局

29歲女酒駕撞死工人　熱褲現場「露屁蛋」曝！醉晃吼警：不用啦

皮包骨三兄弟老大病逝　導演列10疑點：輕生？看到這句話哭了

29歲女凌晨酒駕奪命！「百萬敞篷車」衝鋪路工地　工人被撞慘死

台南阿公裸體騎車　警車才幫送回家…下午緊急送醫

政治大學21歲女大生騎車自撞　拋飛15m遠「下巴碎裂」亡

快訊／宜蘭伯朗大道「隨機割頸嫌」晚間聲押

林義傑注意！抓網路盜版涉扮「著作權蟑螂」　2嫌輕判原因曝光

桃園男撞翻變電箱！辯「閃狗」被揪酒駕　停電+斷訊惹民怨

女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊

周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

彰化3兄弟虛弱到站不起身　老大意識不清送醫20日離世

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

《交換情侶》烤腸男約會新歡「笑容沒停過」　見女友和男人聊天怒：覺得被背叛

巨大泡泡「封印貓勢力」　喵看傻下秒甩尾巴破解

轎車等綠燈亮5秒才往前開　7旬單車婦闖紅燈直撞倒地

29歲女「酒駕撞死工人」起底！　月入千萬曬美鈔炫富：有錢能任性

龍巖涉詐騙！狂打「安藤忠雄作品」吸金160億　遭爆是騙局

29歲女酒駕撞死工人　熱褲現場「露屁蛋」曝！醉晃吼警：不用啦

皮包骨三兄弟老大病逝　導演列10疑點：輕生？看到這句話哭了

29歲女凌晨酒駕奪命！「百萬敞篷車」衝鋪路工地　工人被撞慘死

台南阿公裸體騎車　警車才幫送回家…下午緊急送醫

政治大學21歲女大生騎車自撞　拋飛15m遠「下巴碎裂」亡

快訊／宜蘭伯朗大道「隨機割頸嫌」晚間聲押

林義傑注意！抓網路盜版涉扮「著作權蟑螂」　2嫌輕判原因曝光

桃園男撞翻變電箱！辯「閃狗」被揪酒駕　停電+斷訊惹民怨

亂擦沒用！「有效防曬」5關鍵　皮膚科醫師：防曬有正確塗抹方式

他私訊「女友驗孕棒」急問：浮出很淡的線！　名醫一句話神回

真正的最強童顏！　21歲女演員長得太嫩「新劇演小學生零違和」

恩恩媽「我兒子現在全身紫斑」　衛生局官僚竟回：就請她稍等吧

29歲女「酒駕撞死工人」起底！　月入千萬曬美鈔炫富：有錢能任性

台北獲全球最宜居城市第10名　英媒讚生活成本低但有「1缺點」

瘋傳《原子少年》黃牛票炒到3萬！　「1分鐘賣光」人氣高加開見面會

「消失的81分鐘」錄音檔全曝光　恩恩爸哽咽回應

2歲恩恩「消失的81分鐘」音檔全文公開　衛生局還發出笑聲

以色列國會將解散　外長拉皮德預計接任臨時總理

吳夢夢拍性愛片4年！每天收30張屌照　曝台灣男性勃起長度

社會熱門新聞

熱褲妹酒駕撞死工人　醉到狂晃還吼警

29歲酒駕女開敞篷車闖鋪路現場　工人遭撞飛慘死

政治大學21歲女大生騎車自撞　拋飛15m遠「下巴碎裂」亡

爛醉正妹睡計程車上　「下面很痛」告運將性侵

皮包骨三兄弟老大病逝　導演列10疑點

阿公裸體騎車　下午緊急送醫

快訊／彰化皮包骨葉家老大今下午離世

狂打「安藤忠雄作品」吸金160億　龍巖遭爆是騙局

林義傑注意！涉扮著作權蟑螂2嫌輕判

為夫懷孕驚見他同性戀又染愛滋！　家屬批：還是處女

宜蘭伯朗大道「隨機割頸嫌」聲押

前警廣知名金鐘獎主持人阿國再染毒！

即／國道警避彎車道舉槍自戕！搶救6天宣告不治

即／陸軍「雷霆2000火箭」發射中爆炸　演訓緊急暫停

更多熱門

相關新聞

酒駕女撞死工人遭肉搜！曾曬美鈔炫富

酒駕女撞死工人遭肉搜！曾曬美鈔炫富

29歲林姓女子21日凌晨2時許酒駕撞死方姓工人，有民眾拍下事故現場畫面，只見她似乎醉到連站都站不穩，被帶回派出所仍只顧著低頭滑手機。消息傳開後引發眾怒，很快就有網友肉搜出林女的臉書，發現她曾秀出兩大疊美元鈔票炫富，「有錢就能任性，有錢就是王道」，上個月還和男友一起入住4星級公寓式溫泉飯店，穿著火辣泳衣放閃。

29歲酒駕女開敞篷車闖鋪路現場　工人遭撞飛慘死

29歲酒駕女開敞篷車闖鋪路現場　工人遭撞飛慘死

桃園男酒駕撞變電　停電+斷訊惹民怨

桃園男酒駕撞變電　停電+斷訊惹民怨

台中警壓制酒駕男手法過當？分局回應了

台中警壓制酒駕男手法過當？分局回應了

南港黑衣男持球棒「指揮交通」

南港黑衣男持球棒「指揮交通」

關鍵字：

酒駕

讀者迴響

熱門新聞

反骨正妹爸爸發聲控酷炫：演了一齣洗門風

內褲白白的！醫一掀見「整片噁垢」　她傻：媽說這不能摸

老公買賓士獲贈床上試車！女業務獻身換訂單

「反光鏡菩薩」張秀雄驚傳過世　親友證實了

熱褲妹酒駕撞死工人　醉到狂晃還吼警

即／珍寶海鮮舫「沉沒南中國海」

姐夫半夜偷溜進小姨子房間睡覺：你的更舒服

趙長鵬「一夜返貧」！身家僅剩1成

她長跑快6年卻分手　看眾量級1部片超有感

29歲酒駕女開敞篷車闖鋪路現場　工人遭撞飛慘死

許藍方說出百萬存款去向　友：不要這麼好騙！

婦科醫示範正確尿姿　網實測：真的多一泡

政治大學21歲女大生騎車自撞　拋飛15m遠「下巴碎裂」亡

要4姊弟一起買房　爸媽「平分方式」炸鍋了

家寧米蘭同框男網紅喊：my love

更多

最夯影音

更多
女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊

女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊
周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

彰化3兄弟虛弱到站不起身　老大意識不清送醫20日離世

彰化3兄弟虛弱到站不起身　老大意識不清送醫20日離世

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面