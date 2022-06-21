29歲女凌晨酒駕奪命！「百萬敞篷車」衝鋪路工地　工人被撞慘死

記者游宗樺／新北報導

新北市淡水區21日凌晨2時，竹圍派出所前發生一起死亡車禍。一名29歲林姓女子酒後開著要價超過200萬元的BMW敞篷車，高速闖入民權路鋪路工地並撞上1名正進行交管的工人，隨後車輛繼續往前開動，被旁人擋下去路。警消到場協助傷者送醫，急救後仍傷重不治。林女經酒測後數值高達0.77mg/l，全案將依公共危險、過失致死等罪嫌偵辦。

▲林女酒後開著敞篷車，行經淡水民權路工地時撞死工人，車頭留有明顯撞擊痕跡。（圖／記者游宗樺攝）

▲警消到場替方男急救，警方則將林女（上圖右）與黃女（上圖左）帶回調查。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，林女事發前在台北市區與朋友喝酒，並開著敞篷車載著黃姓女子（28歲）準備返回淡水住家，行經民權路、民族路口時，不顧前方道路正進行重鋪路面工程，高速闖入施工現場，還撞上指揮交通的方姓工人（54歲）。林女肇事後不但不下車，車輛還繼續往前移動，一旁工人見狀立即開來工程車，橫在路中擋下林女去路。

工人將林女攔下後聞到濃濃酒味，立即向附近的竹圍派出所求助。警消獲報趕抵，發現方男已無呼吸心跳，送往淡水馬偕醫院急救後仍宣告不治。警方將林女帶回後，經酒測其吹氣酒精濃度高達0.77mg/l，其供稱事發前喝了幾杯紅酒，被依公共危險、過失致死罪嫌送辦，而同車的黃女則被依《道路交通管理處罰條例》，裁處6000至1萬5000元罰鍰。

▲方男帽子遺留現場，地面散落圍籬告示牌及車體碎片。（圖／記者游宗樺攝）