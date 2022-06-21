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社會 社會焦點 保障人權

29歲女「酒駕撞死工人」起底！　月入千萬曬美鈔炫富：有錢能任性

記者黃翊婷／綜合報導

29歲林姓女子21日凌晨2時許酒駕撞死方姓工人，有民眾拍下事故現場畫面，只見她似乎醉到連站都站不穩，被帶回派出所仍只顧著低頭滑手機。消息傳開後引發眾怒，很快就有網友肉搜出林女的臉書，發現她曾秀出兩大疊美元鈔票炫富，「有錢就能任性，有錢就是王道」，上個月還和男友一起入住4星級公寓式溫泉飯店，穿著火辣泳衣放閃。

竹圍酒駕女撞死工人，臉書曬美鈔炫富。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

▲林女曾在臉書大秀美元鈔票。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

林女事發前曾在台北市區與朋友喝了幾杯紅酒，接著駕駛BMW敞篷車載黃姓女友人（28歲）返回淡水住家，卻在新北市淡水區民權路與民族路口撞進鋪路工程的施工現場，導致方姓工人（54歲）閃避不及當場被撞飛，送醫急救仍因傷重宣告不治。

有目擊民眾拍下事故現場畫面，只見林女疑似醉到站不穩，全程倚靠黃女攙扶；而黃女一邊扶著林女，一邊回頭與警員大聲爭執，不僅大力甩手，還大聲喊了一句「不用啦」，吵完之後兩人就在路邊抱成一團，低著頭說話，還一直晃來晃去，彷彿完全沒有意識到已經闖下大禍，毫不在乎的態度連路人都看不下去，直呼「不能原諒」。

竹圍酒駕女撞死義交。（圖／網友提供）

▼▲林女（黑色短褲者）肇事後和黃女（牛仔短褲者）一起站在路邊。（圖／網友提供）

竹圍酒駕女撞死義交。（圖／網友提供）

消息傳開後引發眾怒，很快就有網友肉搜出林女的臉書，發現她自稱畢業於北京服裝學院，還曾PO文秀出兩大疊美元鈔票炫富，只要加入公司和她一起工作，可月入6至8位數，最低薪資8萬元，包吃包住還包機，相當於一邊工作一邊渡假，「過去不用讓你花到半毛錢，過去讓你抱一疊錢回來，實現你的快樂目標，有錢就能任性，有錢就是王道」。

竹圍酒駕女撞死工人，臉書曬美鈔炫富。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

▲林女上個月和男友一起甜蜜出遊，並在臉書PO出火辣照片放閃。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

林女上個月還和男友一起入住淡水區某4星級公寓式溫泉飯店，並曬出多張身穿火辣泳衣與男友的合照，甜喊「原來人幸福以後，真的會原諒之前所有感情的不順，畢竟一位溫柔的愛人，可以減少一半的世間疾苦。XX夫婦疫情之旅。」

目前，林女和黃女已被警方帶回調查，經檢測林女的吹氣酒精濃度高達0.77mg/l，訊後被依公共危險、過失致死罪嫌送辦；同車的黃女則被依《道路交通管理處罰條例》裁處6000元至1萬5000元罰鍰。

▼林女（坐著的人）被帶回派出所，卻一直低頭滑手機。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼林女酒後開著敞篷車，行經淡水民權路時撞死義交。（圖／記者游宗樺翻攝）

▼林女駕駛的BMW敞篷車嚴重毀損。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼林女酒後開著敞篷車，行經淡水民權路時撞死義交。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼林女酒後開著敞篷車，行經淡水民權路時撞死義交。（圖／記者游宗樺攝）

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