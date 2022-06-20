疑國內首例「MIS-A死亡個案」！男解隔3天呼吸困難　送醫插管不治

▲國內疑出現首例「MIS-A」死亡個案。（示意圖，與本文無關／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

北部醫院日前才傳出有疑似首例成人多系統發炎症候群（MIS-A）個案，不料有民眾又出面指出，她的父親在5月16日確診康復後，第3天就出現呼吸困難的狀況，緊急送往醫院仍於5月28日病逝，懷疑是染疫後引發MIS-A，成為國內首例死亡個案。對此，指揮中心回應，還要提交給專家做檢視。

根據《東森新聞》報導，住在新北市的江小姐指出，她的父親今年52歲，接種過2劑AZ，5月7號快篩陽性後，隔天PCR確診，並有Omicron相關症狀，5月16日解隔離一度病況好轉，但19日又突然呼吸困難，緊急送往急診就醫，並住進加護病房插管治療，但仍於5月28日病逝。

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江女表示，父親沒有慢性病，平時會吃一些健保食品，也會運動打羽球，沒想過這種事會發生在他們家，而父親的死亡診斷書註明是多重系統發炎症候群，懷疑是台灣首例MIS-A死亡個案，呼籲各界關注。

指揮中心指出，江小姐的父親有心肌炎、血小板低下、血壓低、休克以及多重器官指數異常，與MIS-A定義相近，可是他沒有發燒，好發年齡（20-30歲）也不相符，且MIS-A通常出現在確診後3至6周，因此江女父親被歸類在6月2日死亡案例，死因為肺炎合併多重器官衰竭。至於是否為MIS-A致死，指揮中心會再交由專家做判斷。

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