不只C！邱淑媞驚「台灣可能已出現MIS-A」曝6大症狀：好發年輕男性

▲邱淑媞懷疑，台灣可能已經出現MIS-A。（示意圖，非當事人／記者林敬旻攝）

記者施怡妏／綜合報導

指揮中心昨（14）日宣布新增123死，當中有2名40多歲男性本身無慢性病，在完成7天隔離治療，解除隔離之後才死亡，詳細死因還要調查，這兩名死亡案例，讓前國健署長邱淑媞懷疑「台灣可能已經出現MIS-A（成人多系統發炎症候群）」，好發於年輕男性，並引用美國疾管署列出MIS-A的7種狀況，提醒大家多留意。

前衛福部國民健康署署長邱淑媞在臉書發文，認為昨日指揮中心公布的2名40多歲男性死亡個案，可能是MIS-A(成人多系統發炎症候群)，「你知道，有成人版的MIS-A， 而且可能已經在台灣出現嗎？」A是指adult，成人，與兒童版MIS-C一樣，都是先有新冠感染，然後發生多系統發炎症候群。

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邱淑媞指出，「MIS-A好發於年輕男性，與兒童表現不同之處是，心血管系統表現很常見」，包括心肌炎、心包膜炎、冠狀動脈擴張/動脈瘤、心室功能不全、心律不整等；病人可能覺得胸悶、胸痛、胸口緊，發生低血壓，甚至休克；而腸胃道症狀，在大人與兒童一樣很常見，而皮膚/黏膜之症狀比率比兒童略低。

邱淑媞引用美國疾管署的資料，出現持續發燒，並且胃痛、紅眼睛、腹瀉、頭暈、皮膚有疹子、嘔吐等任兩項症狀以上，「要懷疑MIS-A」；若出現呼吸困難、持續胸痛或胸悶、出現意識不清、醒不來或無法保持清醒、皮膚、嘴唇或指甲蒼白、泛藍，其他任何嚴重不適，應立即緊急就醫。

據了解，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，其中一名男性接種三劑，5月22日發病、23日確診，完成7天隔離之後，解隔後隔天（31日）突然昏迷，送醫不治，法醫相驗心肺衰竭。

另一名男性僅打一劑疫苗，5月22日PCR陽性，結束隔離治療進入7天自主健康管理，卻於6月4日發燒、呼吸喘再次就醫，建議住院，轉院途中死亡。