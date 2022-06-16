5大QA秒懂成人MIS-A！半數人會進加護　「症狀、好發年齡」一次看

▲前國健署長懷疑有兩名男性確診死亡個案可能是MIS-A。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者張乃文／整理報導

指揮中心14日宣布的死亡個案中，有2名40多歲男性本身無慢性病，確診後解除隔離才死亡，詳細死因有待調查。但前國健署長邱淑媞懷疑「台灣可能已經出現MIS-A（成人多系統發炎症候群）。」指揮中心目前評估，「機率不高。」過去兒童出現MIS-C個案讓許多家長人心惶惶，如今再出現成人版，《ETtoday新聞雲》整理MIS-A相關資訊，讓大家對於這項陌生的疾病多一點認識。

Q1.什麼是MIS-A？

[廣告]請繼續往下閱讀...

A：兒科急診醫師吳昌騰曾引述美國CDC報告說明，MIS-A（成人多系統炎性症候群）是一種感染新冠病毒後，針對多個器官並導致身體炎症增加的嚴重疾病。與MIS-C（兒童多系統炎性症候群）有類似情況，根本原因皆尚不清楚。

Q2.誰會確診MIS-A？

A：指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞提到美國統計分析，該研究收集212人，多發生在年輕族群，平均年齡為21歲、男性占7成。

邱淑媞則指出，MIS-A好發於年輕男性，與兒童表現不同之處是，心血管系統表現很常見。

Q3.症狀有哪些？何時會出現？

A：羅一鈞說明，確診到MIS-A發病間距平均28天，範圍則是從20天到36天範圍，一般而言確診後三週以上才有機會出現MIS-A症狀，主要常見症狀有5大項，包括發燒96%、低血壓相關症狀60%、心臟功能低下54%、有呼吸困難有喘52%、腹瀉52%。

邱淑媞引用美國CDC資料提醒，出現持續發燒，並且胃痛、紅眼睛、腹瀉、頭暈、皮膚有疹子、嘔吐等任兩項症狀以上，「要懷疑MIS-A」；若出現呼吸困難、持續胸痛或胸悶、出現意識不清、醒不來或無法保持清醒、皮膚、嘴唇或指甲蒼白、泛藍，其他任何嚴重不適，應立即緊急就醫。

台大急診醫學部臨床教授李建璋補充，心臟是相對容易被攻擊的地方，且MIS-A死亡率在成人可高達3％到7%，有50%的人會住進加護病房。醫師提醒，相對Omicron而言，MIS-A對成人的危害性更強。

▲羅一鈞初步評估，國內出現的疑似個案是MIS-A機率不高。（圖／指揮中心提供）

Q4.確診MIS-A的機率高嗎？

A：羅一鈞指出，前年新冠疫情流行約半年之後，有流行國家略有注意到，相較於MIS-C是更罕見的疾病。目前國內還沒有接到有關於MIS-A臨床診斷通報，也就是說國內沒有真正有通報為MIS-A的個案。

Q5.國內有MIS-A疑似個案嗎？

指揮中心日前宣布的死亡個案中，有2名40多歲男性本身無慢性病，確診後解除隔離才死亡，外界擔憂是MIS-A個案。羅一鈞也解釋，雖然個案年齡在40歲以上，發病到發生後續死亡的起算時間大概都是在2週內，尚未達3週以上，評估是MIS-A機率不高。