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全球升息北京難振興疲軟經濟　中國維持「貸款基準利率」不變

▲▼人民幣及美中貿易。（圖／路透）

▲全球主要央行都升息，但是中國維持利率不變。（圖／路透） 

記者林彥臣／綜合報導

中國20日按預期維持了企業和家庭貸款的基準貸款利率，由於全球央行升息，使北京難以透過降低利率，來刺激疲軟的國內經濟，1年期貸款最優惠利率（LPR）維持在3.70%，5年期LPR維持在4.45%不變。

根據《路透社》報導，市場普遍認為，中國政策制定者對人民幣貶值和資本外流的風險持謹慎態度，如果他們在其他主要經濟體收緊利率政策之際，採取進一步的貨幣寬鬆政策，以支撐受疫情打擊的經濟，則會引發資本外流。

SPI資產管理公司策略師殷尼斯（Stephen Innes）表示，或許有些人不願放鬆貨幣政策以支持經濟活動，這可能反映出在採取與其他央行，尤其是與美國聯準會相反策略時的謹慎態度，然而，更大的流動性注入和提振信貸措施似乎只是時間問題。

▲▼上海封城。（圖／路透社）

▲受到上海封城等因素影響，中國需要振興疲軟的經濟。（圖／路透社）

在聯準會為應對高通膨而升息3碼之後，歐洲各國央行上周也升息，其中一些央行的利率水準令市場震驚。

凱投宏觀（Capital Economics）的經濟學家在早些時候的一份報告中表示，「儘管中國人民銀行對貨幣疲軟沒什麼好擔心的——人民幣仍然非常堅挺——但它最不想做的就是抵禦可能破壞穩定的劇烈拋售」。

報告指出，「如果在幾乎所有主要央行，都變得更加鷹派的情況下降低利率，這種情況可能會發生。」

《路透社》指出，中國上個月以出人意料的幅度，下調了5年期貸款基準利率（抵押貸款的基準參考利率），以重振陷入困境的房地產行業以支撐經濟，中國大部分新增和未償還貸款，均基於1年期 LPR，5年期利率會影響抵押貸款的定價。

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