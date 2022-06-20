擦亮北台灣19萬片鏡！「反光鏡菩薩」張秀雄驚傳過世　親友證實了

▲「反光鏡菩薩」張秀雄。（圖／新北市交通局提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

「反光鏡菩薩」張秀雄9年來每天凌晨3點多出發，親自擦亮北台灣路邊的每一塊反光鏡，給用路人一個安全的路況，擦拭的反光鏡總數已累計至少19萬片。然而，近日有網友傳出張秀雄的死訊，親友也證實，他在6月初已離世，享壽78歲。

張秀雄住在新北市中和，68歲退休時目睹車禍現場，一條生命在他眼前逝去，他發現一旁的反光鏡被撞歪，心想若反光鏡乾淨明亮的話，是否能避免憾事再度發生，因此開始騎著野狼擋車，載著梯子、毛巾等物品出門擦拭北台灣的反光鏡，被網友譽為「反光鏡菩薩」。

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▲▼張秀雄每天清晨出門擦拭反射鏡，並用筆記本紀錄擦拭過的地點。（圖／交通部公路總局提供）



有網友20日在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，反光鏡阿伯擦亮了北台灣數以萬計的反光鏡，「這位人間菩薩，前些日子已經去做菩薩了～感謝您擦亮每面鏡子讓用路人行車安全～祝您一路好走～～R.I.P.」。

網友看完紛紛留言，「阿彌陀佛～謝謝你的善心」、「阿伯，一路好走，謝謝你讓用路人有明亮的反光鏡」、「我有看過阿伯的故事，謝謝阿伯的善心，一路好走」、「感謝阿伯無私奉獻」、「謝謝阿北，謝謝你無私奉獻。謝謝你讓這面鏡子很乾淨，謝謝你讓用路人安全平安。謝謝你做的小事，但卻是無比大的改變。一路好走」。

據悉，張秀雄的外甥女在6日曾發文表示，姨丈一輩子都如此善良，一直做好事，被譽為「反光鏡菩薩」，但6日一早卻接到姨丈過世的消息，「你已經真的去做菩薩了，就這樣離開我們了…一路好走我最敬重的姨丈」。

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