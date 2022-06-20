專偷北市工地電纜　父子檔慣竊栽了！贓物重達250公斤

記者張君豪／台北報導

台北市西區包含萬華、大同行政區近來發生多起公共工程工地遭慣竊入侵竊取電纜線等竊案，台北市警刑大肅竊組成立專案小組展開追查，鎖定兩名居住在萬華地區的電纜大盜周姓父子，他們專挑假日深夜工地保全鬆散時，佯裝工人進入公立學校工地竊取取存放倉庫內的新電纜線，18日凌晨1時許將周姓父子檔逮捕歸案。





▲台北市刑大肅竊組18日凌晨逮捕橫行台北市工地專偷電纜線的周姓父子檔。（圖說以下同／記者張君豪翻攝）

台北市刑大肅竊組表示，周姓慣竊父子檔堪稱子承父業，周父（69歲）與兒子周男（45歲）兩人身揹總計超過50條竊盜前科，但仍不改惡行，警方發現今年台北市大同、萬華區機構工地先後發生超過4起類似的工地電纜竊案。

警方分析，周姓父子檔專挑假日深夜工地保全鬆散之際，佯裝工人潛入一處新建工程工地行竊，並隨身攜帶大型油壓剪，破壞鎖頭進入倉庫內，行竊工程營建所需的新電纜線。

專案小組鎖定兩人身分後，改以守株待兔方式，6月18凌晨1時許，大批警力在萬華區新和國小新建工地內逮捕行竊電纜後正準備騎車離開的周姓父子，當場起獲電纜線11捆、重達250公斤；周姓父子犯案均各自騎乘機車，但會用口罩套住車牌，規避查緝，所幸警方擴大調閱監視器，將兩人逮捕歸案。

警方並當場查扣油壓剪等破壞工具，粗估兩人在大同、萬華區犯下最少4起類似竊案，得手電纜剝皮變賣後，犯罪所得約新台幣36萬元，兩人落網辯稱因生活困難缺錢花用，才會以竊盜工地電纜營生，警訊後依加重竊盜罪嫌移送台北地檢署複訊，檢察官聲押後法院裁定兩人限制住居，須定期向警所報到。

台北市刑警大隊提醒民眾，具有價值性的物品應妥善置於安全地點保管，工地須加裝監視器、或全天候24小時派駐保全人員看守，方能避免類此竊案發生，警方也會加強巡邏，維護轄區治安。

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