新北65歲以上長者第四劑疫苗開打　採莫德納、BNT分天分流進行

記者林銘翰／新北報導

新北市副市長劉和然20日表示，新北市開設14個疫苗接種站，提供給65歲、原住民55歲以上的長者施打疫苗，並且採用莫德納、BNT疫苗分天分流的方式進行，目前安排在6月20日、21日、25日施打莫德納疫苗，6月22日、23日、24日則接種BNT疫苗，鼓勵所有市民朋友踴躍施打疫苗。

▲新北市65歲、原住民55歲以上的長者施打莫德納、BNT疫苗，採用分天分流的方式進行。（圖／新北市府提供）



新北市政府下午召開「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情」說明會，劉和然指出，現階段疫情雖然逐漸趨緩，大家希望生活如常、可以開始回到沒有疫情時的生活方式，市府逐漸地往這個狀態邁進，但是提醒市民朋友，在參加活動或任何外出時，還是要做好相關的防疫作為。

劉和然說明，接種疫苗一直都是防疫非常重要的一環，新北市針對65歲、原住民55歲以上長者的第四劑疫苗施打，原則上採用莫德納、BNT疫苗分天分流的方式進行，預計安排在6月20日、21日、25日接種莫德納疫苗，6月22日、23日、24日則施打BNT疫苗。

劉和然說，在不同天打的疫苗種類不一樣，這就是分天分流的精神，不管是要施打第一劑、第二劑、基礎加強劑、第三劑還是第四劑，所有符合條件的長者，都可以攜帶身分證、健保卡及疫苗接種相關記錄卡前來施打。

劉和然呼籲，疫情逐漸趨緩，希望生活可以慢慢地回到如常，同時也要注意所有的防疫作為，希望市民朋友踴躍施打疫苗，讓保護力更加提升。

新北市衛生局副局長高淑真受訪時表示，截至今年6月19日為止，新北市65歲以上的長者，累計有2萬1000多人完成第四劑疫苗施打，目前有38萬人符合資格，新北市疫苗預約系統已經有3.2萬人次完成預約，今天上午接種站的施打人數則大約有4500人，累計第四劑疫苗施打率為3.36%。