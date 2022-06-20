　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新北65歲以上長者第四劑疫苗開打　採莫德納、BNT分天分流進行

記者林銘翰／新北報導

新北市副市長劉和然20日表示，新北市開設14個疫苗接種站，提供給65歲、原住民55歲以上的長者施打疫苗，並且採用莫德納、BNT疫苗分天分流的方式進行，目前安排在6月20日、21日、25日施打莫德納疫苗，6月22日、23日、24日則接種BNT疫苗，鼓勵所有市民朋友踴躍施打疫苗。

▲▼新北疫情0620。（圖／新北市府提供）

▲新北市65歲、原住民55歲以上的長者施打莫德納、BNT疫苗，採用分天分流的方式進行。（圖／新北市府提供）

新北市政府下午召開「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情」說明會，劉和然指出，現階段疫情雖然逐漸趨緩，大家希望生活如常、可以開始回到沒有疫情時的生活方式，市府逐漸地往這個狀態邁進，但是提醒市民朋友，在參加活動或任何外出時，還是要做好相關的防疫作為。

劉和然說明，接種疫苗一直都是防疫非常重要的一環，新北市針對65歲、原住民55歲以上長者的第四劑疫苗施打，原則上採用莫德納、BNT疫苗分天分流的方式進行，預計安排在6月20日、21日、25日接種莫德納疫苗，6月22日、23日、24日則施打BNT疫苗。

劉和然說，在不同天打的疫苗種類不一樣，這就是分天分流的精神，不管是要施打第一劑、第二劑、基礎加強劑、第三劑還是第四劑，所有符合條件的長者，都可以攜帶身分證、健保卡及疫苗接種相關記錄卡前來施打。

劉和然呼籲，疫情逐漸趨緩，希望生活可以慢慢地回到如常，同時也要注意所有的防疫作為，希望市民朋友踴躍施打疫苗，讓保護力更加提升。

新北市衛生局副局長高淑真受訪時表示，截至今年6月19日為止，新北市65歲以上的長者，累計有2萬1000多人完成第四劑疫苗施打，目前有38萬人符合資格，新北市疫苗預約系統已經有3.2萬人次完成預約，今天上午接種站的施打人數則大約有4500人，累計第四劑疫苗施打率為3.36%。

►型男養成術快學！領帶、袖扣超便宜

ET快訊
米堤飯店總經理睡夢中逝世　員工、親友難過不捨
彰化皮包骨3兄弟老大病逝　彰基：營養不良引發敗血症
張國煒弟弟派出手了！　狠砸近10億大買3萬張長榮航
長跑快6年「依舊愛卻分手」　眾量級1部片感觸她：也許正經歷
十字路口死亡車禍！騎士撞飛空中翻一圈　頭部重創不治
5年80億掰了！哈登最多簽3年　七六人拋售重傷「聖堂射手」
小心蚊子！　台灣出現今年首例日本腦炎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

考選部：警察特考明年起不考公文　英語能力檢定納入應考資格

劉和然批有心人士操作恩恩事件　「了解真相不能踩別人往上走」

她曝綠營曾要高嘉瑜禮讓黃珊珊　「蔡英文對黃不是一般般的挺」

ET民調／柯文哲滿意度52.9%　黃珊珊「代表親民黨」選市長支持度僅6.2%

新北65歲以上長者第四劑疫苗開打　採莫德納、BNT分天分流進行

藍營高雄民調之亂！柯志恩再爆「有第2份」　若被徵召就全力以赴

大巨蛋不打棒球？　她曝關鍵報告：不規劃做職棒場地、國際賽場次取消

2025世壯運35種競賽項目出爐　柯文哲、侯友宜齊盼「讓世界看見台灣」

蔡壁如無法選新北市長？　柯文哲：不太可能每個地方都派候選人

周玉蔻自稱拿到恩恩案全部音檔　消防局回嗆：自負相關法律責任

言承旭還原道明寺融化Angelababy　「我是有size的男人」再現經典

少年台3線過彎打滑自摔　高速衝撞對向轎車身亡

女童清晨5點獨坐超商　暖警牽她一間間找家❤

買炸雞被誤認成先生　她怒：大UU當胸肌？

重機疑超速逆撞機車　瞬間巨響釀1死1重傷

原住民大叔住「哈囉貓房間」 　超爆笑Room tour笑翻網！

裁判站中線主持拔河賽　閃避太慢秒被繩子卡GG

Ella生日「Selina.田馥甄突現身」　當場暴哭：妳們真的來了！

謝忻《炎上》自嘲是「愛偷吃的人」　白雲酸陳致遠「1球100萬」：習慣放水！

彰化3兄弟瘦成皮包骨　導演批：社會安全網破洞

考選部：警察特考明年起不考公文　英語能力檢定納入應考資格

劉和然批有心人士操作恩恩事件　「了解真相不能踩別人往上走」

她曝綠營曾要高嘉瑜禮讓黃珊珊　「蔡英文對黃不是一般般的挺」

ET民調／柯文哲滿意度52.9%　黃珊珊「代表親民黨」選市長支持度僅6.2%

新北65歲以上長者第四劑疫苗開打　採莫德納、BNT分天分流進行

藍營高雄民調之亂！柯志恩再爆「有第2份」　若被徵召就全力以赴

大巨蛋不打棒球？　她曝關鍵報告：不規劃做職棒場地、國際賽場次取消

2025世壯運35種競賽項目出爐　柯文哲、侯友宜齊盼「讓世界看見台灣」

蔡壁如無法選新北市長？　柯文哲：不太可能每個地方都派候選人

周玉蔻自稱拿到恩恩案全部音檔　消防局回嗆：自負相關法律責任

家裡驚見滿地菸頭　一抬眼嚇報警！「恐怖大洞曝」全場也氣炸

考選部：警察特考明年起不考公文　英語能力檢定納入應考資格

竹市「好孕專車」來了　補助產檢車資6000元

米堤飯店總經理睡夢中逝世！李麗裕享壽70歲　親友難過不捨

曾雅蘭「近50顆腫瘤」肚脹氣確診新症　侯昌明賺千萬陪病：寧願要妻健康

彰化皮包骨3兄弟老大病逝　彰基曝死因：營養不良引發敗血症

「通靈系女聲」懲罰惡劣渣男！　變身超萌動漫人物網嗨：心臟爆擊

客廳最不需要的4種家具　茶几、地毯都過時

竹市長輩第四劑疫苗專案開跑　免預約、隨到隨打

佳世達「員工持股信託」支持度高　宣布將擴及大艦隊夥伴

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈　網放大看笑噴：所謂六根清淨...

政治熱門新聞

高嘉瑜陽台10年未整理！　照片曝光網嚇壞

連戰小中風　救命恩人竟是「外資天后」

柯文哲主張建金廈大橋　藍營女戰神6字回應

國軍爆演練意外！雷霆2000火箭爆炸？　軍方：推進劑殉燃車輛損壞

新北消防員洩漏橫向錄音　侯友宜轟不可取

陳柏惟病狀照曝光！「半邊背遭殃」　嘆：看我多會忍

快訊／花蓮規模6.0地震　台北捷運全線慢速行駛

恩恩案始末：吹哨者和關鍵音檔曝光！恩恩爸、中央、新北立場一次看

「柯文哲被玩了」　他分析黃珊珊的如意算盤：遲早會辭副市長

柯文哲主張「金廈大橋」讓小三通更有效率

2024選總統？　郭台銘親自回應了

徵召林智堅鄭寶清有意見挨轟　王浩宇籲停止內鬥

新北最大震度3級在五股　市府啟動災害應變中心

陳致中今早接吳淑珍電話：生命中最感動的一通

更多熱門

相關新聞

嘉義市+426　65家醫療院所提供居家照護一條龍服務

嘉義市+426　65家醫療院所提供居家照護一條龍服務

中央流行疫情指揮中心今(6/20)日公布全國本土新增35596例，嘉義市新增426例確診個案，包含12歲以下64例，12-64歲300例，65歲以上62例。嘉義市目前居隔5086人，解隔653人，輕症居家照護人數6557人。截至6/19本市接種5至未滿12歲兒童接種率：15,075人(86.5%)。

基隆確診數跌回4字頭　林右昌：邁向正常生活

基隆確診數跌回4字頭　林右昌：邁向正常生活

2025世壯運35種競賽項目出爐

2025世壯運35種競賽項目出爐

侯友宜鬆口「任期最後一年」

侯友宜鬆口「任期最後一年」

羅一鈞：估本週每天都在5萬例以下

羅一鈞：估本週每天都在5萬例以下

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染新冠疫苗侯友宜新北市長者

讀者迴響

熱門新聞

家寧米蘭同框男網紅喊：my love

專家曝BA.4、BA.5「大舉入侵時間」

快訊／彰化皮包骨葉家老大今下午離世

冷氣開26度常熱醒？內行人：關鍵非溫度

激戰後男友溫柔摸頭　下秒卻吐「1句話」！妹子氣炸

上富豪遊艇6hrs遭放血慘死！女星「體內驗出失身水」

送貨司機「網購中毒」月花13萬！

男人都被媳婦搶走！70歲婆婆砸百萬回春

前警廣知名金鐘獎主持人阿國再染毒！

即／陸軍「雷霆2000火箭」發射中爆炸　演訓緊急暫停

高嘉瑜陽台10年未整理！　照片曝光網嚇壞

韓星南柱赫爆「霸凌同學6年」！受害者崩潰控5大罪狀

今死亡增144人！本土35596例

金鐘視后分手小7歲男友！　認「未來方向不同」

遭逃逸外勞撞昏「臉骨全碎」　廖老大挺家屬：律師費我出

更多

最夯影音

更多
言承旭還原道明寺融化Angelababy　「我是有size的男人」再現經典

言承旭還原道明寺融化Angelababy　「我是有size的男人」再現經典
少年台3線過彎打滑自摔　高速衝撞對向轎車身亡

少年台3線過彎打滑自摔　高速衝撞對向轎車身亡

女童清晨5點獨坐超商　暖警牽她一間間找家❤

女童清晨5點獨坐超商　暖警牽她一間間找家❤

買炸雞被誤認成先生　她怒：大UU當胸肌？

買炸雞被誤認成先生　她怒：大UU當胸肌？

重機疑超速逆撞機車　瞬間巨響釀1死1重傷

重機疑超速逆撞機車　瞬間巨響釀1死1重傷

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面