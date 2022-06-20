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2025世壯運35種競賽項目出爐　柯文哲、侯友宜齊盼「讓世界看見台灣」

▲柯文哲、侯友宜一同出席2025雙北世界壯年運動會組織委員會第三次委員會議。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲、侯友宜20日一同出席2025世壯運組委會第三次委員會議。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵、蘇晏男／台北報導

台北市與新北市合辦2025世界壯年運動會（世壯運），今（20日）召開第三次組織委員會，宣布將有35項運動種類，其中包含槌球、木球等2項示範種類。會中台北市長柯文哲與新北市長侯友宜皆期許，盼透過世壯運讓世界看見台灣；侯也說，要用熱情、友善、好客的態度來面對各國來的好友。

台北市長柯文哲、新北市長侯友宜20日下午在台北市政府進行組織委員會第三次委員會議，柯文哲致詞時表示，感謝教育部體育署對經費的支持，總是要有錢才能夠辦事，使籌備工作可以順利展開。

柯文哲提及，目前雙北團隊已開始積極討論，最重要的是核定35項運動種類，包括必辦19項、選辦14項和示範種類2項，接下來這1、2年將尋找首都生活圈的適當場館，也希望透過此次活動與桃園、新竹、宜蘭等縣市串連在一起，「台灣走出去、世界走進來，讓世界看見台灣。」

侯友宜致詞則表示，雙北有2016年少年國際運動會及世大運經驗，相信是世壯運不是問題。這是柯文哲最後一年，也是他自己任期最後一年，我們還是要做好每項工作，希望進度順利。

侯友宜說，要用熱情、友善、好客的態度來面對各國來的好友；這次新北規畫提供37座場地，此外也感謝桃園、新竹、宜蘭跟中央提供資源，世壯運是全台灣的大事。侯也說，幾年之後，疫情應該沒有了，會讓旅遊地點帶動一波經濟發展外，同時讓世界看到台灣、搭起國際友誼橋梁。

根據規劃，2025世壯運35項運動種類分三大類，第一、運動種類必辦19種：射箭、田徑、羽球、棒壘球、籃球、輕艇、自由車、足球、高爾夫、曲棍球、定向越野、划船、射擊、壁球、桌球、網球、鐵人三項、排球、舉重。

第二、選辦種類14種：水上運動、滾球、運動舞蹈、擊劍、飛盤、手球、柔道、空手道、救生、橄籃球、帆船、衝浪、跆拳道、拔河。第三、示範種類2種：槌球、木球。

世壯運將於2025年5月17日至5月30日在台北市、新北市舉辦，開幕式規劃於台北大巨蛋舉辦，閉幕典禮則在新北市微風運河，預估有110國、約1萬5000名選手參賽，可望有5萬人左右來台參與。

橫跨雙北的世壯運組織委員會每半年召開一次會議，由於柯文哲將於12月卸任，此次將成為柯任內最後一次在台北市政府內主持定期籌備會議，預計11月輪到新北市政府主持並舉行會議。

▼2025世壯運35類運動種類。（圖／台北市政府提供）

▼2025世壯運35類運動種類。（圖／台北市政府提供）

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