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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜才鬆口任期最後一年　被問2025當市長還總統「急與柯文哲互推拖」

記者蘇晏男／台北報導

台北市府20日召開2025雙北世壯運組委會第三次委員會議，新北市長侯友宜出席致詞時，說出「是我任期的最後一年」，被猜測是否不爭取連任。對此，侯友宜受訪時回應，現在是什麼角色，就把握當下努力好好做事，未來的事情沒人可以去想。媒體追問，會否希望是2025世壯運開幕市長？柯文哲與侯有誼聽聞互相推託，柯最後笑回，自己2025怎麼可能當市長。

侯友宜20日在世壯運組委會第三次委員會議上致詞表示，「這是柯市長最後一年，也是我任期的最後一年」，因此被詢問，是否表態不連任，下一任新北市長有無可能藍白合？侯友宜說，今年是柯任台北市長最後一年，距離2025還有一段時間，相信跟柯文哲想法一樣，現在是什麼角色，就把握當下努力好好做事，未來的事情沒人可以去想。

媒體再問沒有要拚連任？侯友宜回應，「沒有啊」，好好做事才是現在最重要的事情，未來還有很多事要，且現在距離選舉還有五個多月，希望這段時間還可以做很多事情，希望大家可以好好做事。

侯友宜說，柯文哲一句話講地對，很多事情就是執行到底，講再多也沒用，還是把握當下好好做事比較重用。

至於會否希望是2025世壯運開幕市長？柯文哲與侯有誼聽聞後一陣皺眉，互相推託到底媒體是問誰，柯笑回，自己2025怎麼可能當市長。媒體追問，您希望由總統身分開幕嗎？柯文哲則用一陣大笑帶過。

▼柯文哲、侯友宜互相推託問題。（圖／記者李毓康攝）

▼柯文哲、侯友宜互相推託問題。（圖／記者李毓康攝）

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