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嘉義市+426　65家醫療院所提供居家照護一條龍服務

▲▼嘉義市新增例426確診案例 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼嘉義市新增426確診案例 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中央流行疫情指揮中心今(6/20)日公布全國本土新增35596例，嘉義市新增426例確診個案，包含12歲以下64例，12-64歲300例，65歲以上62例。嘉義市目前居隔5086人，解隔653人，輕症居家照護人數6557人。截至6/19本市接種5至未滿12歲兒童接種率：15,075人(86.5%)。

▲▼嘉義市新增例426確診案例 。（圖／嘉義市政府提供）

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今疫情直播說明邀請嘉義市中醫師公會理事長陳三元來說明「居隔期間中醫保健方法」，陳理事長表示，平時可透過按壓保健穴道、飲食調理等方式保養身體，而清冠一號為「醫師處方」用藥，只能用於確診者且不能與抗病毒藥物同時服用，請確診者透過視訊診療由中醫師評估後使用，並由中醫師針對個人症狀開立合適中藥，另外也提醒部分腸胃較敏感的人服用後，可能有腹瀉現象。

▲▼嘉義市新增例426確診案例 。（圖／嘉義市政府提供）

為讓確診者在有需求的狀況下，獲得更完善的醫療資源，嘉義市不斷增加服務的診所，目前已經增加到65家醫療院所，提供居家照護完整一條龍服務 (包含通訊診療、快篩陽判讀、評估確診及開藥、居家照護健康關懷等)，這65家院所同時也配賦口服抗病毒藥物(Paxlovid)，民眾一但確診且符合用藥的適應症，經由醫師評估後，可開立口服抗病毒藥物治療。但也要特別注意，請遵循醫師指示用藥，不要自行變更用藥方式和停藥。另外，除了上述所說的視訊診療和主動關懷院所為65家，另外視訊牙醫有2家、視訊中醫有25家、可開立清冠一號的中醫診所有13家，以及居家送藥服務有37家藥局，便於「居家檢疫者、居家隔離或自主防疫者、確診者、門診穩定病人」在有醫療需求的時候能透過視訊及時治療，也減少到醫院進出時的暴露風險。

衛生局提醒，在進行視訊診療之前，可預先準備下列事項：
一、聯繫醫療院所預約看診
二、互加line好友
三、等候看診或整理目前症狀及用藥情形
四、準備健保卡於約定時間視訊通話
五、若是需進行快篩陽判讀 (65家院所)，請於醫師視訊時出示健保卡以及標記有「檢測者姓名及檢測日期」的快篩陽性之檢測卡匣/檢測片。
相關醫療院所名單及視訊診療詳細資訊可上市府官網疫情專區查詢(https://www.chiayi.gov.tw/News_Content.aspx?n=7256&s=642523)。嘉義市快篩陽評估確診院所也可認明懸掛有「嘉義市政府指定為快篩陽判讀院所」布條。

▲▼嘉義市新增例426確診案例 。（圖／嘉義市政府提供）

另外，針對民眾近期提出防疫包發放問題，嘉義市配合中央居隔防疫措施調整，目前市府關懷防疫物資以單一確診者為核心、家戶為單位配發「家戶關懷包」，內包含配發快篩劑給家戶中的未確診的同住居隔者。

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